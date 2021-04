belvona: Stetiges Wachstum und zufriedene Mieter – so positioniert sich das Wohnungsunternehmen am Markt

Allen aktuellen Widrigkeiten zum Trotz entwickelt sich das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen belvona stetig weiter und begeistert zahlreiche Mieterinnen und Mieter. Seit das Unternehmen am deutschen Immobilienmarkt aktiv ist, hat sich mit einem einzigartigen Konzept einen Namen gemacht. Nach und nach übernimmt es Mehrfamilienhäuser und ganze Wohnanlagen in Deutschland und wertet diese auf. Wie schafft es belvona, auch in der aktuellen Situation beständig zu wachsen und sein Immobilienportfolio immer weiter auszubauen?

belvona überzeugt seine Mieter mit gezielten Modernisierungen und einem umfassenden Service

Einen großen Teil zum aktuellen Erfolg und Wachstum des Wohnungsunternehmens tragen die aufwendigen Standortoptimierungen sowie der mieterorientierte Service bei. In neuen Interviewvideos berichten einige belvona Mieterinnen und Mieter, dass ihre Wohnanlagen von den Vorbesitzern lange Zeit vernachlässigt wurden. Seit belvona die Objekte übernahm, hat sich einiges getan: Umfangreiche Sanierungen, Renovierungen und Modernisierungen sorgen jetzt für einen ansprechenden und lebenswerten Wohnraum.

Sobald Schäden anfallen, schickt das Wohnungsunternehmen innerhalb weniger Stunden jemanden, um diese zu beheben. Jeden Monat schaffen belvona und Facility Management Partner Prodomus es, um die 1.000 Schäden zu reparieren. Auch Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen, wie ein Mieter zufrieden erzählt. Er fragte beim Unternehmen nach, ob nicht weitere Blumen in der Grünanlage gepflanzt werden können – schon am nächsten Tag wurde dieser Wunsch erfüllt.

Diese schnellen Reaktionen sind vor allem dank der kurzen Kommunikationswege innerhalb des Wohnungsunternehmens möglich. Für jeden belvona Standort ist ein Property Manager zuständig, der als Ansprechpartner vor Ort für die Mieterinnen und Mieter da ist. Er hilft bei Problemen, beantwortet Fragen, nimmt Mängel auf und vermittelt zwischen Bewohnern und Vermietung. Das kommt bei den Mieterinnen und Mietern gut an: “Mir ist aufgefallen, dass man sich endlich mal um die Bewohner kümmert. Vorher hat man sich nicht so aufgefangen gefühlt, das hat sich mittlerweile alles geändert.” erklärt eine glückliche Mieterin.

Nachhaltigkeit als essentieller Pfeiler des Unternehmens: belvona setzt immer mehr auf Grün

Doch nicht nur der zuverlässige Service und die Renovierungsmaßnahmen begeistern die Bewohner von belvona. Immer mehr Menschen legen in ihrem Alltag Wert auf Nachhaltigkeit – und sind froh, wenn sich auch ihr Wohnungsunternehmen aktiv dafür einsetzt. belvona achtet bei allen Standortoptimierungen auf den Einsatz nachhaltiger Materialien und umweltfreundlicher Geräte. Ebenso steht eine ressourcenschonende Bauweise im Vordergrund. Und auch intern setzt das Wohnungsunternehmen seine hohen Nachhaltigkeitsstandards um: Die eigene Autoflotte wurde durch Audi e-Tron Modelle erweitert, zudem wählt belvona seine Geschäftspartner gezielt nach Nachhaltigkeitskriterien aus.

In naher Zukunft möchte das Wohnungsunternehmen komplett auf Grünstrom umsteigen. Bei so vielen positiven Entwicklungen ist es nicht verwunderlich, dass bestehende belvona Mieter rundum zufrieden sind und immer mehr Neumieter auf das Unternehmen aufmerksam werden.

Die belvona GmbH ist eine der namhaften privaten Grundbesitzgesellschaften für wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien in Deutschland. Wir verkaufen, vermieten, kaufen und verwalten Wohnanlagen und Mehrfamilienhäuser in vielen Bundesländern.

