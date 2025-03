Bene Immobilien Management in Hofheim feiert 15 jähriges Firmenjubiläum

Der Taunus Makler etabliert sich

Der Makler Bene Immobilien Management feiert im März 2025, 15-jähriges Firmenjubiläum.

Am 01.03.2010 eröffnete das Maklerbüro in Hofheim. Inhaber Berthold G. Neitzel erklärt: „Wir danken allen Kunden Main-Taunus-Kreis, die uns insbesondere am Anfang unserer Tätigkeit Vertrauen geschenkt haben und uns Immobilien an die Hand gegeben haben“.

In den 15 Jahren hat das Maklerbüro alle Höhen und Tiefen der Immobilienwirtschaft erfahren.

Jahre mit viel Umsatz lösten Jahre mit wenig Verkäufen ab.

„Inzwischen bieten wir neben Verkauf und Vermietung auch die Erstellung des Energieausweise, auch eine Verkehrswertermittlung als separate Dienstleistung an“, ergänzt Marketing Manager Dr. Joachim Näder.

Aich eine Qualifikation als Bauschaden Gutachter hat Berthold G. Neitzel inzwischen erworben, um dem Kunden noch mehr Dienstleistungen aus einer Hand zu bieten.

Bene Immobilien Management hat seinen Wirkungskreis im Main-Taunus-Kreis und im Hochtaunuskreis.

„Das ist unser Markt, da kennen wir uns aus“, ergänzt Berthold G. Neitzel, “ wir sind schon ein bisschen Stolz, uns 15 Jahre gegen eine große Konkurrenz in Hofheim durchsetzen zu können“.

Der Makler aus Hofheim bildet sich ständig mit Seminaren und Webinaren weiter. Diese Weiterbildungspflicht ist seit 2019 für Makler verpflichtend.

„Wir kennen seit 15 Jahren den Markt vor Ort und können Kaufpreise professionell einschätzen. Bodenrichtwert, Kaufpreistabellen, Kontakt zu den Gutachterausschüssen, das ist alles unser Tagesgeschäft“, erläutert Berthold G. Neitzel und bittet „vertrauen Sie Ihrem Makler vor Ort“.

