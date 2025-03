Ambulanter Pflegedienst für Duisburg und Umgebung

Herz & Hand in Meiderich | Pflegedienstleistungen

Der Pflegedienst Herz & Hand bietet umfassende ambulante Pflege- und Unterstützungsdienstleistungen in Duisburg sowie in angrenzenden Städten wie Mülheim, Oberhausen und Moers an. Das Unternehmen hat sich auf die individuelle Betreuung von Patienten spezialisiert, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Alter Unterstützung benötigen und in ihrer gewohnten Umgebung bleiben möchten.

Dienstleistungen des ambulanten Pflegedienstes

Die Leistungen umfassen professionelle Pflege, medizinische Betreuung und Alltagsunterstützung, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen. Mit einem engagierten Team aus erfahrenen Pflegekräften stellt Herz & Hand sicher, dass jeder Patient die bestmögliche Betreuung erhält.

Neues Serviceangebot

Der Pflegedienst Herz und Hand in Duisburg Meiderich bietet eine Medikamentenschulung an, um die sichere Einnahme von Medikamenten zu gewährleisten. Das Angebot umfasst zudem umfassende Beratung, kostenlose Krankenhausbesuche und Unterstützung bei Behördenangelegenheiten. Pflege ohne Einstufung ermöglicht es Patienten, sofortige Unterstützung zu erhalten.

Pflegeleistungen

Zu den Pflegeleistungen gehören persönliche Körperpflege, Krankenbeobachtung und regelmäßige Pflegekontrollen. Die Behandlungspflege deckt Maßnahmen wie Medikamentenausgabe und Insulingaben ab.

Häufige Fragen

Der Pflegedienst Herz & Hand beantwortet häufig gestellte Fragen zu Themen wie Kostenübernahme, Qualifikation der Pflegekräfte und Betreuungsumfang. Diese Informationen helfen, Unsicherheiten zu klären und bieten Transparenz für alle Interessierten.

Einzugsgebiet

Der Pflegedienst Herz und Hand bietet qualifizierte Pflegedienstleistungen in Duisburg und in guter Nachbarschaft in Teilen von Mülheim, Oberhausen, Moers, Dinslaken sowie am Niederrhein Richtung Venlo an.

Was bedeutet „ambulanter Pflegedienst“?

Ein ambulanter Pflegedienst bietet professionelle Pflege und Unterstützung für Menschen in ihrer häuslichen Umgebung an. Die Leistungen des Duisburger Pflegedienstes Herz und Hand umfassen:

Medizinische Versorgung: Qualifizierte Betreuung durch erfahrene Pflegekräfte.

Individuelle Betreuung: Maßgeschneiderte Pflegepläne, die auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt sind.

Hilfe im Alltag: Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben, um die Selbstständigkeit zu fördern.

Unsere Leistungen

Kurz zusammengefasst bietet der Pflegedienst Herz und Hand in Duisburg Meiderich eine Vielzahl von umfassenden Leistungen an, um die Bedürfnisse seiner Patienten bestmöglich zu erfüllen:

Persönliche Pflege: Unterstützung bei der täglichen Körperpflege.

Wundversorgung: Fachgerechte Behandlung und Pflege von Wunden.

Stomaversorgung: Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung.

Medikamentenausgabe: Zuverlässige Verabreichung und Überwachung der Medikamenteneinnahme.

Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle: Regelmäßige Überwachung zur Sicherstellung Ihrer Gesundheit.

Insulingabe: Fachgerechte Verabreichung von Insulin für Diabetiker.

Katheterisierung: Professionelle Durchführung und Betreuung.

Individuelle Betreuungsdienste: Maßgeschneiderte Betreuung, abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

„Unser Ziel ist es, die Lebensqualität unserer Patienten zu verbessern und ihnen dabei zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen“, sagt Seher Alegöz, Geschäftsführerin von Herz & Hand.

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs besuchen Sie die Webseite von Herz und Hand unter www.pflegedienst-herz-und-hand.de oder kontaktieren Sie den ambulanten Pflegedienst in Duisburg direkt.

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 8:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 9:00 – 14:00 Uhr

Sonntag: geschlossen

Der Pflegedienst Herz & Hand ist ein führender Anbieter von Pflegedienstleistungen in Duisburg. Mit einem Fokus auf individuelle Betreuung und höchste Pflegequalität hat sich das Unternehmen als vertrauenswürdiger Partner für Patienten und ihre Familien etabliert. Seit 2010.

Firmenkontakt

Pflegedienst Herz und Hand

Seher Alegöz

Tunnelstr. 1

47137 Duisburg

0203 – 57 83 572



https://www.pflegedienst-herz-und-hand.de

Pressekontakt

Mehler Webdesign und Coaching

Stefan Mehler

Auf den Hufen

45481 Mülheim

01522 9855538



https://webdesign-shop.online/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.