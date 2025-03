Ex-Vorständin appeliert an Menschlichkeit in der Führung

Und gewinnt den Excellence Award beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden

„Führen heißt: Mensch sein, wenn andere nur funktionieren“ – Angelika Steiger-Cöslin gewinnt Excellence Award beim Internationalen Speaker Slam

Wiesbaden, 13. März 2025 – Führung beginnt nicht mit einem Titel. Sie beginnt mit einem Menschen. Diese Haltung zog sich wie ein roter Faden durch die Keynote von Angelika Steiger-Cöslin, die beim Internationalen Speaker Slam mit dem Excellence Award ausgezeichnet wurde – der höchsten Auszeichnung des renommierten Rednerwettbewerbs bei dem 230 Speaker aus 28 Nationen und einem hochkarätigen Publikum aus Unternehmern gegeneinander angetreten waren, um diesen Titel zu gewinnen.

Mit ihrer eindringlichen Rede „Führen heißt: Mensch sein, wenn andere nur funktionieren“ setzte die Leadership-Beraterin und frühere Konzernvorständin einen Kontrapunkt zur Hochglanzwelt der Businessrhetorik – und rief zu einem neuen Verständnis von Führung auf: menschlich, nahbar, wirksam.

„Ich hätte Ihnen heute eine perfekt glänzende PowerPoint Präsentation zeigen können – mit Zahlen, Prognosen und neuesten Leadership-Techniken. Aber ich habe mich für etwas anderes entschieden, für etwas, das die Wirksamkeit Ihrer Führung nachhaltig steigern kann: Menschlichkeit, Mut, Echtheit“, sagte Steiger-Cöslin auf der Bühne. Stille. Ein Gänsehautmoment.

Eine Keynote, die bewegt – und ein Satz, der alles veränderte

Sie brachte das Beispiel eines Vorstands-Kunden – und wurde politisch: Sie erzählte von einem Schlüsselmoment in dessen Karriere, als eine junge Kollegin zu ihm sagte:

„Sie sind als Manager präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, aber niemand würde mit Ihnen gerne tanzen.“

Dieser Satz traf ihn hart und sei ein Wendepunkt gewesen, der ihn zu Steiger-Cöslin führte. Er war sichtbar, aber nicht nahbar. Professionell, aber nicht präsent. Führungskraft, aber nicht in Verbindung. Die Konsequenz: Nie wieder führen auf Distanz. Nie wieder Wirkung ohne Präsenz.

Aus der Vorstandsetage zur Vordenkerin für menschliche Führung

Angelika Steiger-Cöslin bringt für dieses Thema nicht nur Haltung, sondern tiefe Erfahrung mit. Viele Jahre war sie Vorstandsmitglied in erfolgreichen Konzernen und damals als einzige Frau „Member of the European Executive Commitee“ eines internationalen Fortune500-Unternehmens tätig. Heute ist sie Beraterin und Wegbegleiterin für Leadership & Kulturtransformation und begleitet Organisationen und Executives dabei, Führung neu zu denken – mit Präsenz, Empathie und Haltung.

„Menschen folgen nicht Titel oder Entscheidungsmacht, sie folgen Menschen mit Herz.

Führung ist keine Rolle, die man spielt. Sie ist eine Entscheidung – Tag für Tag, wie man als Mensch im System wirksam sein will.“

Jury lobt „gesellschaftlich hochrelevante Botschaft“

Die Jury des Speaker Slams, veranstaltet von Business-Vordenker Hermann Scherer, zeigte sich tief beeindruckt:

„Angelika Steiger-Cöslin hat mit einer klaren, authentischen und tief wirksamen Rede gezeigt, worauf es heute in der Führung wirklich ankommt. Nicht auf Zahlen, Daten, Fakten, sondern auf Echtheit und Verbindung. Eine Botschaft, die berührt, aufrüttelt – und weit über diesen Abend hinauswirkt.“

Der Speaker Slam gilt als eines der härtesten weltweiten Bühnenformate: In nur vier Minuten müssen Speaker ihre Botschaft auf den Punkt bringen. Steiger-Cöslin nutzte diese Bühne für das, was sie auszeichnet: Präsenz, Erfahrungstiefe und sprachliche Brillanz und gewann dafür den Excellence Award, die höchste Auszeichnung.

Führung, die bleibt – nicht glänzt

Sie appellierte zum Schluss an das hochkarätige Publikum:

„Die Führung der Zukunft braucht nicht mehr Tools – sie braucht mehr Menschen. Wenn Ihre Führung nicht berührt, dann bewegt sie auch nichts.“

Angelika Steiger-Cöslin begleitet als Keynote-Speakerin, Trainerin, Executive-Coach und Leadership-Strategin Organisationen auf dem Weg zu einer Kultur, in der Führungswirkkraft durch Verbindung entsteht – nicht durch Titel.

Pressekontakt:

Angelika Steiger-Cöslin

Leadership Excellence Consulting & Culture Transformation

E-Mail: info@asteiger-coeslin.com

Telefon: 0176/24346144

Web: https://asteiger-coeslin.com

Leadership-Excellence

Executive Consulting

