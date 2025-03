Hotelier Alex Obertop rockt Speaker Slam mit Hotel-Herz

6. Internationaler Speaker Slam in Wiesbaden zeichnete ihn aus

Hamburg/Wiesbaden, 15. März 2025 – Mit einer mitreißenden Performance hat Alex Obertop, renommierter Hotelier und Führungsexperte, am 13. März 2025 die Bühne des 6. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden erobert. Vor rund 250 Gästen, darunter Redner aus 28 Nationen, überzeugte der ehemalige Direktor des SIDE Design Hotels mit seiner pointierten Sicht auf Leadership und Prioritätensetzung in der Hotellerie.

Als COO der Vorreiter AG, Consultant und Hotelbetreiber brachte Obertop eine klare Botschaft auf die Bühne: „Die Schwachen sollen weniger geschont werden, sodass die Starken nicht verloren gehen.“ Er untermauerte diese These mit persönlichen Erfahrungen und praxisnahen Beispielen und verdeutlichte, warum Leistung und Eigenverantwortung in der modernen Unternehmensführung entscheidend sind. Gleichzeitig betonte er, dass die kontinuierliche Entwicklung der Mitarbeiter nicht außer Acht gelassen werden darf, da nachhaltiger Erfolg nur durch gezielte Förderung und Weiterentwicklung des Teams möglich ist. Zufriedene Mitarbeiter bilden oft nur Mittelmaß ab – echte Spitzenleistung entsteht erst durch kontinuierliche Herausforderungen, Anreize und ein Umfeld, das persönliche und berufliche Weiterentwicklung fördert.

Mit authentischem Stil und seiner spürbaren Leidenschaft für die Hotellerie fesselte Obertop das Publikum. Er sprach über die Herausforderungen, denen sich Führungskräfte heute stellen müssen, und plädierte für eine Unternehmenskultur, die Höchstleistung belohnt und Verantwortung einfordert. „Sich mit zufriedenen Mitarbeitern zufriedenzugeben, ist der Anfang vom Ende“, so eine seiner prägnanten Aussagen, die den Kern seiner Führungsphilosophie verdeutlichte. Denn wer sich mit Durchschnitt begnügt, verhindert Exzellenz.

Für seinen eindrucksvollen Vortrag wurde Alex Obertop mit dem Excellence Award des Speaker Slams ausgezeichnet. Die Veranstaltung, die sich als voller Erfolg erwies, bot ein breites Spektrum an internationalen Rednern mit wegweisenden Ideen und Impulsen. Der gebürtige Niederländer trug mit seiner Präsentation maßgeblich zur hohen Qualität des Events bei und hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Mit über 30 Jahren operativer Erfahrung, langjähriger Tätigkeit als Hoteldirektor, Coach und Podcaster hat Obertop erneut seine Expertise und seinen Innovationsgeist unter Beweis gestellt. Seine Teilnahme am Speaker Slam zeigt einmal mehr: Wer in der Hotellerie erfolgreich führen will, braucht Mut, klare Prinzipien und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen.

