Steuerberaterin rockt Bühne und inspiriert beim Speaker Slam

6. Internationaler Speaker Slam in Wiesbaden zeichnet Claudia Sendlbeck-Schickor aus

Der Internationale Speaker Slam am 13. März 2025 in Wiesbaden lockte 230 Teilnehmer aus 28 Nationen an und bot eine beeindruckende Bühne für Redner:innen aus aller Welt. Unter den Finalist:innen befand sich auch Claudia Sendlbeck-Schickor, Rechtsanwältin und Steuerberaterin aus Gauting bei München. Sie begeisterte das Publikum mit ihrer innovativen Herangehensweise an erfolgreiche Teamführung.

Der Speaker Slam, der auf zwei Bühnen stattfand und live übertragen wurde, bot den Teilnehmern die Möglichkeit, in 240 Sekunden ihre Expertise zu demonstrieren. Sendlbeck-Schickor nutzte diese Zeit, um ihr Publikum mit einem Vortrag zu fesseln, der das Thema aufgriff „Teams erfolgreich durch herausfordernde Projekte führen“. Dabei zeigte sie in beeindruckender Weise, dass (auch) ein Business-Thema spannend, lebendig und kurzweilig präsentiert werden kann.

Sendlbeck-Schickor, die seit 30 Jahren erfolgreich in der Steuerberatung tätig ist – davon 25 Jahre als Führungskraft – teilte ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus hunderten großen und komplexen Projekten und zeigte, was es braucht, um Projekte als Team erfolgreich zu meistern. Wertschätzung und die richtigen Fragen machen dabei den entscheidenden Unterschied. „Wertschätzung kostet nichts und kann wahre Wunder bewirken“, so Sendlbeck-Schickor und unterstreicht die Bedeutung der 3 H: Hinschauen – Hinhören – Hinspüren.

Mit ihrer „ultimativen Potenzial- und Wachstumsformel“ unterstützt Claudia Sendlbeck-Schickor Kanzleien und Beratungsunternehmen dabei, eine gesunde und erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Und sie ermutigt Führungskräfte, ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Das kommt nicht nur dem einzelnen Mitarbeitenden zugute, sondern dem gesamten Team – und es wirkt sich positiv auf Umsatz und Gewinn aus.

Für ihren eindrucksvollen Vortrag wurde Claudia Sendlbeck-Schickor mit dem Excellence Award des Speaker Slams ausgezeichnet. Die Veranstaltung, die sich als voller Erfolg erwies, bot ein breites Spektrum an internationalen Redner:innen mit wegweisenden Ideen und Impulsen. Claudia Sendlbeck-Schickor trug mit ihrer Präsentation maßgeblich zur hohen Qualität des Events bei und hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Claudia Sendlbeck-Schickor

Rechtsanwältin – Steuerberaterin

Steuern | Resilienz | Führung

