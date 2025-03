Hundeschule Luftleine aus Trebur trainiert im OBI-Baumarkt

Am 15.03.2025 durften die Teilnehmer der Hundeschule Luftleine -Leinenloses Vertrauen wieder auf dem Gelände des Obi-Baumarktes in Rüsselsheim ausgiebig trainieren

Auch bei diesem erneuten Besuch beim Obi-Baumarkt in Rüsselsheim wurden Situationen geübt, die auf dem eigenen Hundeplatz in Geinsheim nicht vermittelt werden können. Dies sind alltägliche Vorkommnisse wie automatische Schiebetüren, rollende Einkaufswägen und größere Menschenmengen. Die Hunde lernen vernünftig an der Leine zu laufen, dass sie nicht überall schnüffeln dürfen und die Kommandos Sitz und Platz kommen nicht zu kurz.

Damit sich die Hunde im Alltag stressfrei und zuverlässig verhalten und ihre Besitzer überall begleiten können, werden solche Ausflüge mit wichtigen Übungen bereits im jungen Alter der Hunde in der Hundeschule Luftleine/Trebur immer wieder eingeplant. Mit Zustimmung der freundlichen Marktleitung vom OBI-Baumarkt Rüsselsheim durften die Teilnehmer in größeren Gruppen den Markt betreten. Dort konnten sie ihre Übungen unter Anleitung von den Trainerinnen der Hundeschule Luftleine Kirsten Vietz-Gärtner und Eva Müller meisterhaft absolvieren. Solche Ausflüge sind wichtig für die Desensibilisierung und Sozialisierung der Vierbeiner. Vor allem aber im Sommer, wenn die Hunde auf ihre Zweibeiner wegen der Hitze nicht im Auto warten sollten.

Im OBI-Baumarkt Rüsselsheim ist die Mitnahme von Hunden schon immer erlaubt. Hier können die Hundebesitzer aus der Region ihren Einkauf mit einer willkommenen Übungsmöglichkeit verbinden. Diese Veranstaltung wurde von den beiden Trainerinnen der Hundeschule gut durchdacht, sodass die anderen Kunden und das zuvorkommende Personal bei ihrem Einkauf und dem Tagesgeschäft nicht gestört wurden. Somit war auch diese Veranstaltung wie jedes Mal ein freudiges Ereignis für alle Beteiligten und die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer kommen gerne in ihrer Freizeit mit ihren Vierbeinern wieder.

Mehr Information zur Hundeschule Luftleine – Trebur findet man unter: Hundeschule Luftleine

Mirals steht für eine artgerechte, natürliche und gesunde Ernährung von Tieren. Die Ernährung soll das Tier mit allen Nährstoffen versorgen, die es braucht, um gesund und glücklich zu sein. Seit 2012 hält Tim Knobloch Ernährungsseminare, um die Menschen zu informieren und aufzuklären. Die Natur liefert bereits all das, was ein Tier für eine ausgewogene Ernährung braucht. Die Vollwertmenüs, welche Tim Knobloch entwickelte, sind so exzellent ausgewogen, dass er sich auf Anraten seines Umfeldes und den Mitgliedern seiner Hundeschule dazu entschloss, Ende 2016 diese Premium-Ernährung für alle Tierbesitzer zugänglich zu machen. Die entstandene „Mirals“ – Produktpalette ist absolut ehrlich, transparent, rein und natürlich. Frei von jeglichen Zusätzen. Rein darf nur, was frisch und gesund ist. Mit den höchsten Qualitätsstandards: frisch, nahrhaft und vollwertig – so wie es die Natur vorgesehen hat.

Aus Verbundenheit mit der Natur. Aus Respekt vor allen Tieren.

