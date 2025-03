Neue Versandlösung verfügbar: Wellstar-Packaging launcht die SpeedBox spx28 für das DHL Kleinpaket

Die Wellstar-Packaging GmbH bringt mit der neuen SpeedBox spx28 eine passgenaue und kostengünstige Verpackungslösung auf den Markt. Speziell für das neue DHL Kleinpaket entwickelt, ermöglicht sie seit Anfang Januar 2025 den sicheren, effizienten und umweltfreundlichen Versand von Waren bis zu 1 kg.

Optimale Anpassung an das DHL Kleinpaket

Die neue SpeedBox spx28 ist exakt auf die Maße des DHL Kleinpakets abgestimmt und bietet mit ihren Innenmaßen von 347 x 244 mm und einer Höhe von bis zu 80 mm ausreichend Platz für unterschiedlichste Produkte. Durch ihre robuste Bauweise mit verstärktem Boden garantiert sie Stabilität und Schutz für den Versandinhalt. Ein Selbstklebeverschluss ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung, während das integrierte Aufreißband das Öffnen durch den Empfänger zum angenehmen Aha-Erlebnis macht. Flach angeliefert, spart sie zudem Lagerplatz und reduziert den logistischen Aufwand.

Nachhaltig und effizient

Gefertigt aus recycelbaren Materialien, setzt die SpeedBox spx28 auf eine umweltfreundliche Verpackungslösung, die höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt. „Unsere SpeedBox spx28 kombiniert Nachhaltigkeit mit praktischen Vorteilen für den Versandhandel“, betont Nicole-Nadine Baumann, Marketing & Social Media Managerin von Wellstar-Packaging. „Sie ist eine ideale Lösung für Unternehmen, die Wert auf ökologisch verantwortungsbewusstes Verpacken und Kosteneffizienz legen.“

Individuelle Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Erhältlich in einer Standardversion in brauner Wellpappe (Qualität 1.20 D), lässt sich die SpeedBox spx28 flexibel an spezifische Kundenwünsche anpassen. Sondergrößen und individuelle Branding-Optionen ermöglichen eine maßgeschneiderte Verpackungslösung für verschiedene Versandbedarfe.

Weitere Informationen unter: https://www.wellstar-packaging.de/boxen/dhl-kleinpaket-verpackung

Die Wellstar-Packaging GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Bräunlingen und seit der Gründung im Jahr 2003 auf die Entwicklung zukunftsfähiger Verpackungslösungen spezialisiert. Mit rund 100 Mitarbeitenden und einem Sortiment von über 300 unterschiedlichen Lagerartikeln bietet das Unternehmen innovative Wellpappverpackungen für verschiedenste Versandanforderungen. Durch den Einsatz modernster Produktionstechnologien und ressourcenschonender Materialien verbindet Wellstar-Packaging Qualität mit Nachhaltigkeit. Die ISO 9001-Zertifizierung unterstreicht das hohe Engagement für Effizienz und Kundenzufriedenheit.

Kontakt

Wellstar-Packaging GmbH

Nicole-Nadine Baumann

Hubert-Weisser-Straße 2

78199 Bräunlingen

+49 (0)771 / 9294886-0



https://www.wellstar-packaging.de/

Bildquelle: Wellstar-Packaging GmbH