Besser mit Mathe am Internationalen Tag der Mathematik

(Mynewsdesk) Berlin, 14.03.2020. Die Welt feiert am 14. März 2020 den Internationalen Tag der Mathematik – und Cornelsen feiert mit! Mathe ist so wichtig in fast allen Bereichen unserer Welt – und kann auch richtig Spaß machen. Hier möchte Cornelsen mit seiner Aktion „Besser mit Mathe“ einen Beitrag leisten und zeigen, wie Mathe uns in unserem Alltag weiterhilft.

Egal, ob es um den perfekten Schusswinkel ins Tor beim Fußball geht oder die ideale Futtermenge für das geliebte Haustier – Mathematik begleitet uns durchs Leben. Auf der eigens eingerichteten Webseite „Besser mit Mathe“ von Cornelsen werden alltagsnahe Beispiele aufgezeigt und anschaulich präsentiert. Außerdem stehen für Lehrerinnen und Lehrer kostenlose Arbeitsblätter inklusive Lösungen zum Download bereit, um ihren Unterricht zu unterstützen.

Alltagstauglich sind auch die Erklärvideos für die Klassen 5 bis 13, die Cornelsen ab dem 14. März 2020 passend zum Lehrwerk Fundamente der Mathematik zur Verfügung stellt – qualitätsgesichert, passgenau, kostenfrei und dort, wo Schülerinnen und Schüler sowieso schon unterwegs sind: auf YouTube.

Der 14. März als Internationaler Tag der Mathematik wurde von der UNESCO ausgerufen und wird 2020 zum ersten Mal offiziell gefeiert – dieses Jahr unter dem Motto „Math is everywhere“. Initiiert von der Internationalen Mathematischen Union soll an diesem Tag der Stellenwert der Mathematik in unserer Welt aufgezeigt und gefeiert werden. Der 14. März als Feiertag wurde gewählt, da dieser Tag in vielen Ländern bereits als Pi-Tag bekannt ist. Die Kreiszahl Pi (π) mit ihrem Näherungswert 3,14 entspricht im zum Beispiel in den USA verwendeten Datumsformat (3.14) dem 14. März.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Cornelsen Verlag

Der Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern für Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Das Verlagsprogramm umfasst über 23.000 Titel für alle Fächer, Schulformen und Bundesländer von der frühkindlichen Bildung über Lehr- und Lernsysteme für die weiterführenden Schulen und die beruflichen Schulen bis hin zu Bildungsmedien für die Erwachsenenbildung und pädagogische Fachliteratur. Am Verlagssitz in Berlin und sieben weiteren Standorten arbeiten über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit mehr als 70 Jahren gestaltet Cornelsen die Bildungslandschaft maßgeblich mit. Dabei verbindet der Anbieter für Lehr- und Lernmaterial didaktische Kompetenz, den engen Austausch mit seinen Kunden sowie Servicedenken mit Innovationsfreude und Partnerschaftlichkeit. Von guten Noten bis zum Abschluss, von Sprachkenntnissen für den Urlaub bis zum Fachwissen für den Beruf: Mit maßgeschneiderten Cornelsen-Produkten begleitet der Verlag für Bildungsmedien Lernende entlang ihrer Bildungsbiografie und unterstützt sie dabei, ihre persönlichen Lernziele zu erreichen. Zur Verlagsgruppe gehören neben dem Cornelsen Verlag auch renommierte Marken wie Duden, Verlag an der Ruhr, Veritas als größtem österreichischem Bildungsverlag und Online-Plattformen wie scook und Duden Learnattack. Als innovatives Unternehmen schafft Cornelsen begeisternde Bildungslösungen, die individuellen Lernerfolg ermöglichen. www.cornelsen.de: https://www.cornelsen.de/?campaign=banner/PR/2018

Firmenkontakt

Cornelsen Verlag

Irina Groh

Mecklenburgische Str. 53

14197 Berlin

(030) 897 85 563

irina.groh@cornelsen.de

http://www.themenportal.de/wissenschaft/besser-mit-mathe-am-internationalen-tag-der-mathematik-90262

Pressekontakt

Cornelsen Verlag

Irina Groh

Mecklenburgische Str. 53

14197 Berlin

(030) 897 85 563

irina.groh@cornelsen.de

http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.