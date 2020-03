Digitale Events in der FILDERHALLE als Alternative zu Corona-Absagen

Die Corona-Pandemie zwingt viele Veranstalter zur Absage ihrer geplanten Veranstaltungen. Das Convention & Event Center FILDERHALLE in der Messestadt Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart bietet bereits seit 2014 die Alternative zu einer Absage: Digitale Events – landläufig auch Hybride Events bzw. Hybride Kongresse genannt.

Im Unterschied zum geplanten Event müssen bei diesem alternativen Eventformat die Teilnehmer nicht physisch am Veranstaltungsort anwesend sein. Die Eventteilnahme ist mit dem eigenen Computer, Tablet oder Smartphone von jedem Ort der Welt aus möglich, also ohne die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus während der Veranstaltung und der Reisezeit. In der FILDERHALLE treffen sich die Veranstalter, Moderatoren, Referenten und möglicherweise weitere Akteure wie beispielsweise Künstler, um die Veranstaltung wie geplant zu realisieren. Das Event-Geschehen wird aus verschiedenen Perspektiven live in das Internet gestreamt – auf Wunsch verschlüsselt und zugangsgesichert. Der Einsatz von Event Apps ermöglicht dabei die Echtzeit-Interaktion mit allen Teilnehmern, beispielsweise um Diskussionen zu führen, Fragen zu stellen oder für Abstimmungen.

Die FILDERHALLE verfügt über eine 10 GB Glasfaser-Internetanbindung, eigene Kamera- und Livestream-Technik sowie ein erfahrenes Technikteam. Diese technische Ausstattung in Kombination mit einer speziellen Event-App und dem jahrelangen Know-how, ermöglicht die Realisierung von hybriden Kongressen “aus einer Hand”. Bereits an anderen Orten geplante Veranstaltung können kurzfristig in der FILDERHALLE realisiert werden. Die Teilnehmer sparen sich die Zeit für die An- und Abreise und freuen sich zudem auf die Realisierung der Veranstaltung, da der Termin in der Regel seit Monaten im Kalender fest reserviert ist.

Für Nils Jakoby, Geschäftsführer der FILDERHALLE, ist die Investition in die Technologie für digitale Veranstaltungen ein wichtiger Baustein in seiner Nachhaltigkeitsstrategie: “Dank der fortschreitenden Digitalisierung können wir für unsere Kunden regelmäßig innovative Dienstleistungsangebote entwickeln. Jedoch haben die meisten Veranstalter erst wenig Erfahrungen mit den heutigen technologischen Möglichkeiten und somit einen entsprechend hohen Beratungsbedarf. Aus diesem Grund haben wir einen Erklärfilm produziert, der unter https://filderhalle.de/hybride-kongresse zu sehen ist und der heute aktueller denn je zu sein scheint.”

Die FILDERHALLE der Kongress- u. Messestadt Leinfelden-Echterdingen ist die ideale Location in der Region Stuttgart für alle Veranstaltungsformate, bei denen die Erreichbarkeit ein wichtiges Kriterium ist: Das Kongresszentrum liegt nahe dem internationalen Flughafen sowie der Landesmesse Stuttgart. Andererseits bietet die Location eine optimale Internet-Erreichbarkeit für interaktive Kongresse und Video-Konferenzen. Die Basis dafür ist die hochleistungsfähige Glasfaseranbindung in Kombination mit dem festinstallierten WLAN-System für bis zu 2.000 Endgeräte (Stand 2020).

Das flexible Raumprogramm der FILDERHALLE ermöglicht Veranstaltungen mit bis zu 1.700 Personen. Die tageslichtdurchfluteten Räume sind geeignet für größere Kongresse mit mehreren Vortragssälen und ebenso für Tagungen mit Gruppen ab 10 Personen.

Der tageslichtdurchflutete Neubau (eröffnet 2019) integriert mit seinen bodentiefen Panoramafassaden und einladenden Terrassen die umliegende Parklandschaft. Diese naturnahe Atmosphäre bildet in Kombination mit unserer regionalen Kulinarik den optimalen Rahmen für Ihre Veranstaltung.

Ein professionelles Team von Projektleiterinnen und Projektleitern garantiert den erfolgreichen Ablauf von Event-Formaten jeglicher Art – auf Wunsch als Green Meeting. Dabei wird die moderne, hauseigene Veranstaltungstechnik nur von geprüften Fachkräften bedient, wodurch Veranstalter ihre Kosten und Risiken reduzieren können.

Weitere außergewöhnliche Leistungen, mit denen die FILDERHALLE ihren guten Ruf gewonnen hat, sind die vielfältigen Themen-Events zum Festpreis sowie die Realisierung von hybriden Kongressen aus nur “einer Hand”. Seit September 2018 ist die FILDERHALLE Mitglied der WIN-Charta.

Weitere Infos: https://filderhalle.de

Die 7 wichtigsten Gründe warum die FILDERHALLE die ideale Location in der Region Stuttgart ist:

1. Gute Erreichbarkeit (PKW, ÖPNV, Bahn, Flugzeug)

2. Dienstleistungsspektrum (Technik, Service)

3. Catering (Angebot, Qualität, Wahlmöglichkeiten)

4. Nachhaltigkeit (WIN-Charta, Hybride Kongresse)

5. Hybride Kongresse (Kompetenz, Infrastruktur, Partner)

6. Themen-Events (zum Festpreis)

7. Flexibles Angebot von tageslichtdurchfluteten Räumen

