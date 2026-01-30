Best Practice Verkehrssicherung: Komplexe Baustellenabsicherung durch LÖKA

LÖKA realisiert eine umfangreiche Baustellenabsicherung am

Gymnasium Würselen zur Verkehrssicherung des Baustellenverkehrs und sensibler

Schulwege.

Würselen, 30.01.2026 – Die LöKa Verkehrsabsicherung realisiert im Rahmen des Großprojekts Schulumbau am Gymnasium Würselen, Klosterstraße 74, eine komplexe und effiziente Baustellenabsicherung und Verkehrsführung. Mit einem maßgeschneiderten Verkehrskonzept sorgt das Unternehmen für eine sichere Organisation des erhöhten Baustellenverkehrs sowie sensibler Schulwege und setzt damit eine Lösung für alle Verkehrsteilnehmer um, die den bestmöglichen Verkehrsfluss auf einer der wichtigsten zentralen Verbindungen der Region garantiert. Ein Vorzeigeprojekt, das Fachkompetenz und Erfahrung in der Verkehrssicherung eindrucksvoll demonstriert.

Kompetente Verkehrssicherung für anspruchsvolle Bauvorhaben

Der Verkehrssicherheitsdienstleister LöKa ist spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von Verkehrssicherungsmaßnahmen und die umfassende Betreuung und Verkehrsregelung bei öffentlichen und privaten Projekten. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung über die Planung und Umsetzung von Verkehrsführungen mit moderner Verkehrstechnik bis hin zu Absperrservices für Veranstaltungen und dem privaten Bereich, z.B. bei Straßensperrungen für den Hausbau. Dabei steht die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer stets im Fokus – insbesondere bei sensiblen Projekten wie dem Schulumbau in Würselen.

Baustellenabsicherung im urbanen Umfeld

Der Umbau am Gymnasium Würselen erfordert eine besondere Baustellenabsicherung, da das Verkehrsaufkommen auf der Hauptverkehrsachse, der Aachener Straße, während der Bauphase deutlich steigt – unter anderem durch Baustellenfahrzeuge, Liefer- und Schutttransporte. Um die Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten, wurde ein maßgeschneidertes Verkehrskonzept entwickelt. Ziel ist eine klare, verlässliche und sichere Verkehrsführung, die sensible Schulwege, den Baustellenverkehr und den städtischen Verkehr gleichermaßen berücksichtigt.

Ein zentrales Element für die Absperrung der Baustelle ist eine separate Baustelleneinfahrt über die Hauptverkehrsachse Aachener Straße. Die Ausfahrt aus dem Baustellengelände erfolgt signalisiert und ausschließlich in südlicher Richtung. Sowohl die Ein- und Ausfahrt der Baustelle als auch die Fußgängerquerung werden mittels Sensorik überwacht. Der stark frequentierte Nord-Süd-Verkehr wird somit nur bedarfs- und anforderungsabhängig angehalten. Ergänzend sorgen zusätzliche eingerichtete Fahrbahnmarkierungen für eine klare und verständliche Verkehrsführung. Die Umsetzung dieses Konzepts erfordert u.a. den Rückbau einer Verkehrsinsel. Erweitert wird die Lösung durch eine intelligente mobile Ampelanlage, die den Fuß- und Radverkehr sicher einbindet. So wird die Baustellenabsicherung effektiv und gleichzeitig wenig belastend für den fließenden Verkehr umgesetzt.

Mehrstufige Umsetzung für maximale Sicherheit

Die Umsetzung einer solchen Verkehrsabsicherung wird in mehreren Bauabschnitten konzipiert: Den Auftakt bilden die Planung inkl. Verkehrszeichenplan sowie die enge Abstimmung und Kommunikation mit den zuständigen Behörden. Anschließend werden Halteverbotszonen eingerichtet, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. Diese kündigen zudem die Baumaßnahme für alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer frühzeitig an und definieren vorab den Arbeitsraum. Für den Rückbau der Verkehrsinseln wird zunächst eine mobile Lichtsignalanlage installiert und temporäre Straßenmarkierungen aufgebracht, die sowohl den Fahrzeugverkehr als auch die Fußgängerquerung regeln und führen. Nach Abschluss dieser Arbeiten kommt kurzfristig eine reine Bedarfs-Lichtsignalanlage zum Einsatz, die bei Anforderung den fließenden Verkehr stoppt und Fuß- und Radverkehr ein sicheres Queren ermöglicht. Im letzten Schritt erfolgt die endgültige Installation der Lichtsignalanlage mit Baustellen-Ein- und -Ausfahrt, umfassender Sensorik sowie das Aufbringen der Fahrbahnmarkierungen für die Verkehrsführung der Baustelle. Für die sichere Querung werden zudem Schülerlotsen eingesetzt. Die Baustellenabsicherung erfolgt dabei stets nach aktuellen Standards und unter Berücksichtigung aller sicherheitsrelevanten Anforderungen.

Ein Projekt mit Signalwirkung

Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie eine bedarfs- und lösungsorientierte Verkehrsabsicherung und Verkehrsregelung bei einem komplexen Großbauvorhaben über mehrere Jahre hinweg erfolgreich umgesetzt werden kann, ohne die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und den innerstädtischen Verkehrsfluss zu beeinträchtigen. Die LöKa Verkehrsabsicherung unterstreicht damit erneut ihre Fachkompetenz und Erfahrung bei der Planung und Realisierung komplexer Verkehrskonzepte im sensiblen urbanen Raum.

Weitere Informationen zu Verkehrsabsicherungen und Verkehrstechnik für ihre Bauvorhaben finden Bauunternehmer, Kommunen sowie gewerbliche und private Kunden unter: LÖKA Verkehrsabsicherung

LÖKA bietet professionelle Verkehrssicherungen für Baustellen, Straßensperrungen, Betriebsgelände, Veranstaltungen und private Bauvorhaben – bei Tag und bei Nacht. Das Unternehmen liefert passgenaue Lösungen mit moderner Verkehrstechnik: von Absperrbaken und -zäunen über mobile Ampelanlagen bis hin zur Beleuchtung für Zebrastreifen. Mit langjähriger Erfahrung und drei Standorten ist LÖKA erster Ansprechpartner für Verkehrsabsicherungen im Großraum Köln, Bonn, Düsseldorf, Düren, dem Bergischen Land sowie den Kreisen Rhein-Sieg und Rhein-Erft.

Firmenkontakt

LöKa Verkehrsabsicherungs GmbH

Artur Kapler

Robert-Bosch-Str. 50

50769 Köln

0221 84571961

0221 84571964



https://loeka-verkehr.de/

Pressekontakt

LöKa Verkehrsabsicherungs GmbH

Jessica Löffler

Robert-Bosch-Str. 50

50769 Köln

0221 84571961

0221 84571964



https://loeka-verkehr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.