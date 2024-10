Bestes Konferenzhotel Deutschlands

Bei der Preisverleihung der „Besten Tagungshotels Deutschlands“sichert sich das Parkhotel Schillerhain In der Kategorie „Konferenz“

Ein weiteres Mal wurde das renommierte Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden bei der Preisverleihung der „Besten Tagungshotels Deutschlands“ herausragend ausgezeichnet. In der Kategorie „Konferenz“ sicherte sich das Hotel bereits zum zweiten Mal in Folge den begehrten ersten Platz und konnte damit seinen Titel erfolgreich verteidigen. Darüber hinaus erreichte es in der Kategorie „Kreative Prozesse“ einen beeindruckenden sechsten Platz, was die Vielseitigkeit des Hauses erneut unter Beweis stellt.

Für das Parkhotel Schillerhain, das inmitten des idyllischen Schillerhains liegt und für seine hervorragende Kombination aus modernem Tagungsangebot und naturnaher Erholung bekannt ist, sind diese Ehrungen von besonderer Bedeutung. Hoteldirektor Alexander Wurster betonte in seiner Dankesrede: „Diese Auszeichnungen sind ein wunderbarer Beleg für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams. Wir freuen uns sehr, dass unsere kontinuierlichen Bemühungen, ein optimales Umfeld für Konferenzen und kreative Veranstaltungen zu schaffen, so hochgeschätzt werden.“

Das Hotel, das bereits seit Jahren einen festen Platz unter den besten Tagungshotels Deutschlands innehat, bietet seinen Gästen eine einzigartige Symbiose aus professioneller Tagungsinfrastruktur und einem unvergleichlichen Ambiente. Die ruhige Lage am Waldrand und die großzügigen Außenanlagen schaffen eine inspirierende Umgebung, die gerade für Konferenzen und kreative Prozesse ideale Voraussetzungen bietet.

Besonders der erneute erste Platz in der Kategorie „Konferenz“ unterstreicht die unermüdliche Arbeit des Parkhotels Schillerhain, stets am Puls der Zeit zu bleiben und höchste Ansprüche zu erfüllen. Vom technischen Equipment bis hin zu maßgeschneiderten Serviceleistungen wird hier alles getan, um den Gästen ein Höchstmaß an Komfort und Effizienz zu bieten. Auch in der Kategorie „Kreative Prozesse“, die den Rahmen für innovative und zukunftsorientierte Ideen schafft, konnte das Hotel mit seinem durchdachten Konzept und neu Geschaffenen Raum „Loft“ (Lernort für Team´s) überzeugen. Die offenen, lichtdurchfluteten Räume und kreativen Workshop-Angebote machen das Haus zur ersten Adresse für Unternehmen, die neue Impulse suchen.

Die Bewertungen der „Besten Tagungshotels Deutschlands“ basieren auf einem detaillierten Abstimmungsverfahren, bei dem die Teilnehmer sowohl das technische und logistische Angebot als auch den Service, die Atmosphäre und das Gesamterlebnis bewerten. Diese Auszeichnungen machen deutlich, dass das Parkhotel Schillerhain nicht nur durch seine Lage und Ausstattung überzeugt, sondern vor allem durch sein Engagement für Exzellenz.

Mit seiner kontinuierlichen Präsenz in den Top-Rankings der Tagungshotels und den vielfältigen Angeboten für Geschäftsreisende und Eventplaner festigt das Parkhotel Schillerhain seine Position als führendes Haus in der deutschen Hotellandschaft. Weitere Informationen über die zahlreichen Möglichkeiten für Tagungen, Seminare und Workshops im Parkhotel Schillerhain finden Sie auf der Website des Hotels unter www.schillerhain.de

Das Parkhotel lädt dazu ein, die perfekte Kombination aus professioneller Arbeitsatmosphäre und Erholung in der Natur zu erleben – ein Erfolgsrezept, das auch in Zukunft für volle Konferenzräume und kreative Köpfe sorgen wird.

Das Parkhotel Schillerhain ist ein renommiertes Tagungshotel in Kirchheimbolanden, Pfalz. Es bietet 61 Zimmer, einen großzügigen Wellnessbereich der „NaturSPA in den Baumwipfeln“, ein eigenes Tagungszentrum „gedankenGUT“, Restaurant „Schillerhainer Stuben“ und eine Bar

