KI in der Buchhaltung: Software4Professionals und AltaSigma kooperieren

Stuttgart, 1. Oktober 2024 – Das Stuttgarter Beratungsunternehmen Software4Professionals und das KI-Unternehmen AltaSigma aus Ulm haben eine langfristige strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel der Kooperation ist es, gemeinsam KI-basierte Anwendungen zur automatisierten Belegverarbeitung auf den Weg zu bringen und Unternehmen bei der Umsetzung der eRechnungspflicht und darüber hinaus bestmöglich zu unterstützen.

Die Kooperation hat bereits Früchte getragen: Die Standardsoftware YAMBS.Konverter zur rechtssicheren Konvertierung von Ein- und Ausgangsrechnungen wurde gemeinsam entwickelt und mit KI-Funktionalitäten ausgestattet. Die Software ermöglicht die gesetzeskonforme Erstellung, Umwandlung und den Versand von eRechnungen in allen europaweit akzeptierten Formaten.

Geplant ist, YAMBS.Konverter gemeinsam kontinuierlich zu erweitern und optional weitere KI-basierte Funktionen zur Erkennung und automatisierten Anwendung von Kontierungsmustern anzubieten.

Langfristig planen die beiden Unternehmen die Entwicklung weiterer Softwarelösungen zur automatisierten Verarbeitung von Bestellungen und Lieferscheinen. Mit diesen Neuentwicklungen möchten die beiden Partner Unterstützung bieten für jene Prozesse, die bisher nicht notwendigerweise im Rahmen der eRechnungspflicht digitalisiert werden müssen, um größtmögliche Synergieeffekte zu ermöglichen.

„Aktuell nehmen wir durch die anstehende eRechnungspflicht bei vielen Kunden eine große Verunsicherung wahr und möchten sie darin bestärken, die Digitalisierung als Schritt nach vorne zu sehen und neue Wege zu gehen“, sagt Markus Uhl, Geschäftsführer von Software4Professionals. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit AltaSigma einen erfahrenen Partner an der Seite haben, mit dem wir Künstliche Intelligenz in die Prozesse der Buchhaltung integrieren können, wo diese sinnvoll und wertvoll für unsere Kunden ist.“

„Der YAMBS.Konverter bietet die optimale Grundlage für die Automatisierung in der Buchhaltung“, so Stefan Weingärtner, Geschäftsführer von AltaSigma. „Mit unseren KI-Modellen können beispielsweise Rechnungspositionen automatisch den richtigen Konten zugeordnet und diese dem Buchhalter als Kontierungsvorschlag angeboten werden. Das bedeutet für unsere Kunden nicht nur eine enorme Zeitersparnis, sondern auch eine signifikante Steigerung der Effizienz und Genauigkeit – ein entscheidender Schritt hin zu einer vollständig digitalisierten Buchhaltung.“

Kurzprofil AltaSigma

Seit 2015 bietet AltaSigma eine innovative Enterprise AI Plattform an, die es Unternehmen ermöglicht, Datenprodukte und KI Applikationen für beliebige Organisationseinheiten zu entwickeln, einzusetzen und automatisiert zu betreiben. Dabei vereint die Plattform modernste Data Lakehouse und Business Intelligence Technologien mit Machine Learning, Generativer KI, Reinforcement Learning und Optimierungsalgorithmen. Die AltaSigma Enterprise AI Plattform zeichnet sich durch ihre Offenheit aus, welche es ermöglicht, beliebige Datenformate problemlos zu integrieren und zu verarbeiten, während sämtliche state-of-the-art KI Algorithmen und KI Modelle genutzt werden können. Mit Hauptsitz in Ulm sowie Niederlassungen in Stuttgart und Berlin betreut die AltaSigma GmbH Konzerne und mittelständische Unternehmen in ganz Europa. Weitere Informationen über AltaSigma und das Leistungsspektrum erhalten Sie unter www.altasigma.com

Ansprechpartner AltaSigma

AltaSigma GmbH

Stefan Weingärtner

Managing Director

Email: sw@altasigma.com

Telefon: +49 731 360808 40

Internet: https://www.altasigma.com

Office Ulm: Sedelhofgasse 19 – 89073 Ulm

Office Stuttgart: Uhlbacher Strasse 75 – 70329 Stuttgart

Office Berlin: Stallschreiberstrasse 16 – 10179 Berlin

Seit 2002 unterstützt die Software4Professionals GmbH & Co. KG Konzerne und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse im Finanz- und Rechnungswesen schneller, effizienter und transparenter zu gestalten. Durch die Kombination von Expertenwissen im Finanz- und Rechnungswesen sowie der SAP®-Beratung profitieren Unternehmen von Anwendungen zur automatischen Buchung von Belegen in SAP®. Die von Software4Professionals entwickelte Standardsoftware YAMBS umfasst Lösungen für das Electronic Banking, die Avis-Verarbeitung, Eingangsrechnungen und Sammelrechnungs-Belege. Zukünftig wird ein Hauptaugenmerk auf dem Datentransfer und der Verarbeitung von Informationen aus PDF-Dateien jeglicher Art in SAP® liegen. Die Software ist in mehr als zehn Sprachen verfügbar und wird weltweit bei mehr als 180 namhaften Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenklassen mit Erfolg eingesetzt. Software4Professionals hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und ein Büro in Wien (Österreich).

Firmenkontakt

Software4Professionals GmbH & Co. KG

Peter R. Schramm

Leitzstraße 45

D-70469 Stuttgart

+49 711 47 04 09 -16

+49 711 47 04 09 -716



http://www.yambs.eu

Pressekontakt

Nicarus – Agentur für digitalen Content GmbH

Peter Verclas

Bergheimer Str. 104

D-69115 Heidelberg

+49 6221 43550-11



http://www.nicarus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.