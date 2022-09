BesteSparer plant, den größten Verkauf des Jahres zu verkünden

Was Bestesparer an diesem schwarzen Freitag ankündigen will – der größte Verkauf des Jahres

Der größte Einkaufswahnsinn steht vor der Tür, und Sie sind sicher neugierig, welche Angebote an diesem großen Tag auf den Markt kommen, denn der schwarze Freitag ist der Tag, an dem Tausende von Angeboten online und in den Geschäften verfügbar sind. Sie können Angebote für alles finden. Ganz gleich, ob Sie ein neues Handy, Kleidung, einen Laptop oder etwas anderes suchen, Sie werden wahrscheinlich bei fast jedem Produkt tolle Rabatte finden. Die meisten Einzelhändler starten ihre Verkäufe und Rabatte eine Woche vor dem schwarzen Freitag, um die Menschen glücklich zu machen. Wenn du dich also fragst, was du von großen Einzelhändlern wie Amazon, NA-KD, Best Buy, Target und Walmart an diesem schwarzen Freitag erwarten kannst und wie die Verkaufsstatistiken in diesem Jahr aussehen werden, dann bist du hier richtig.

Wann ist der Schwarze Freitag 2022?

In diesem Jahr wird der Black Friday am 25. November stattfinden.

Suchanfragen zum Black Friday im Jahr 2021 von Deutschland aus…

Unten finden Sie die Statistik der Suchanfragen für 2021. Die meisten Suchanfragen gibt es in Deutschland.

Kleiner Einblick in den vorherigen Verkauf

Bevor wir einen Einblick in den Verkauf im Jahr 2022 bekommen, sollten wir uns die vorherigen Verkaufsstatistiken ansehen.Laut der von BesteSparer durchgeführten Untersuchung ist Kleidung im Jahr 2020 der am meisten gekaufte Artikel während dieses Shopping-Events. Die unten stehenden Statistiken geben Ihnen einen guten Einblick in die im Jahr 2020 gekauften Produkte.

Laut einer Untersuchung von Statista planen etwa 108 Millionen Menschen, am Black Friday einzukaufen.

58 % der Menschen kaufen für wichtige Desktop-Geräte ein

Letztes Jahr wurde am Black Friday ein Umsatz von 8,9 Milliarden Dollar erzielt

29% der Frauen haben geplant, an diesem schwarzen Freitag einzukaufen

44% der Verkäufe werden über das Mobiltelefon getätigt

Kommende Updates über Rabatte und Verkäufe im Jahr 2022 in Deutschland

Es wird erwartet, dass dieses Jahr im Oktober mehrere frühe Black Friday-Verkäufe stattfinden werden. Von der neuesten Technik bis hin zu neuen Wintermänteln kann man alles einkaufen. Alles wird zum Verkauf angeboten. Darüber hinaus haben verschiedene große Einzelhändler erhebliche Rabatte geplant, darunter Amazon, Walmart, C&A, Orsay und mehr. Es werden bis zu 80 % Rabatt auf verschiedene Produkte erwartet.

Es wird erwartet, dass etwa 20 % der Menschen im Laden einkaufen.

83 % der Käufer gaben an, dass sie ihre Einkäufe früher als am schwarzen Freitag tätigen werden.

Es wird erwartet, dass die Umsätze im elektronischen Handel zum ersten Mal sinken werden.

Es werden einige der besten Angebote erwartet, die Sie je am Schwarzen Freitag gesehen haben.

Dies ist also die Statistik für den vergangenen und den kommenden Black Friday. Wenn Sie dies lesen, haben Sie hoffentlich eine gute Vorstellung davon, was dieses Jahr beim größten Shopping-Event passieren wird.

