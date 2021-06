BeWell.help übernimmt für 100 Jugendliche die Kosten für psychologische Hilfe

Die psychische Belastung von Jugendlichen hat durch die Coronavirus-Pandemie stark zugenommen. Dies zeigt die Swiss Corona Stress Study. BeWell.help will jungen Menschen helfen, über psychische Leiden zu sprechen und übernimmt deshalb die Kosten für 100 psychologische Beratungen. Wie das geht? Einfach Anfrage mit dem Betreff “Jugend” an support @ bewell.help senden. Das Startup vergibt ausserdem 50 Jahres-Plätze für auf Jugendliche spezialisierte Psychologinnen und Psychologen sowie Psychotherapierende auf der BeWell.help-Plattform. Eine Registrierung ist unter https://bewell.help/de/supporter möglich. Weitere Informationen zum Angebot gibt es hier: www.bewell.help

Über BeWell.help

Wer Hilfe oder Rat sucht, findet seit diesem Jahr über die Plattform Bewell.help, die erste exklusive, schweizerische Plattform für Leistungserbringer im mentalen Gesundheitsbereich, schnell und unkompliziert den richtigen Ansprechpartner. Die Plattform bietet eine Auswahl an selektierten Psychologen, Therapeuten, Mentoren und Coaches, die sich der psychchologischen Betreuung verschrieben haben und ebenso viel Wert auf Prävention und Förderung der mentalen Gesundheit legen.

Wer in einer akuten Lebenskrise steckt oder sich beruflich in einer Sackgasse befindet, hat weder Kraft noch Nerven für eine zeitintensive Internetsuche nach dem richtigen Gesprächspartner. Bewell.help reduziert diese teils schier unüberwindbar wirkenden Hürden, vermittelt schnell und unbürokratisch die gesuchte Hilfe. Lange Anfahrtswege und Wartezeiten wie auch unangenehme Begegnungen in den Warteräumen von Praxen gehören damit der Vergangenheit an.

