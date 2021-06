Personelle Erweiterung bei Schmelz Rechtsanwälte

Das Team wird um zwei Jung-Juristinnen verstärkt

Das Team der expandierenden Sozietät Schmelz Rechtsanwälte wächst weiter und wird um zwei Jung-Juristinnen, und zwar Mag. Anna Maria Mossböck und Franziska Lindner, verstärkt:

Mag. Anna Maria Mossböck studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Während ihres Studiums war sie als Studienassistentin am Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung, Abteilung für Rechtsvergleichung, Einheitsrecht und Internationales Privatrecht (Lehrstuhl Univ.-Prof. Dr. Helmut Ofner, LL.M.), tätig. Anschließend arbeitete sie in der Rechtsabteilung der Niederösterreichischen Landeskliniken-Holding (nunmehr: Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur) in den Abteilungen für Arbeitsrecht und Medizinrecht und absolvierte eine zehnmonatige Gerichtspraxis als Übernahmswerberin am Arbeits- und Sozialgericht Wien, Landesgericht für Strafsachen Wien, Bezirksgericht Josefstad und Bezirksgericht Klosterneuburg. Weitere Berufserfahrungen sammelte Anna Mossböck bei Tätigkeiten für die Wirtschaftskammer Österreich und das Rote Kreuz.

Franziska Lindner absolviert aktuell das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien.

Schmelz Rechtsanwälte OG ist eine aufstrebende Rechtsanwaltskanzlei, deren Tätigkeitsschwerpunkte im Familienrecht, Fremdenrecht und Immobilienrecht liegen. Mit Mag. Danijel Ivkovic verfügt die Kanzlei außerdem über besondere Fachkompetenz im Pharmarecht und mit Mag. Anna Mossböck nunmehr auch im Gebiet des Medizinrechts, wodurch ein weiterer Schwerpunktsektor aufgebaut werden konnte. Die Sozietät verfügt über Büros in Wien und Klosterneuburg.

