Bewerbungsbilder – der Weg zum neuen Job – Kohnke Photography aus der Schweiz zeigt, wie es richtig geht

Der Corona-Virus hat auch die Schweizer Wirtschaft getroffen. Viele tausend Menschen sind von Kündigungen und Arbeitslosigkeit betroffen. Doch, die Schweiz wird sich erholen und die Unternehmen werden wieder neue Mitarbeiter einstellen. Um im Zuge dessen als Bewerber einen tollen ersten Eindruck zu hinterlassen, sind professionelle Bewerbungsbilder das A und O. Im Kanton St. Gallen, genauer gesagt in Rapperswil-Jona, ist es Fotografin Aleksandra Kohnke, die Bewerber teamfähig, eigeninitiativ oder auch positiv belastbar ablichtet.

Handykamera VS Profikamera

Moderne Smartphones verfügen heutzutage über die Möglichkeit, sehr gute Fotos zu schiessen. Die integrierten Kameras können mit normalen handelsüblichen Kameras mithalten. Aleksandra Kohnke verwendet für die Bewerbungsfotos hingegen hochwertige digitale Spiegelreflexkameras. Damit sind nicht nur gestochen scharfe Bilder möglich, in Kombination mit der richtigen Lichtstimmung können so genau jene Eigenschaften des Bewerbers auf dem Foto in den Vordergrund gerückt werden, die ein Unternehmen sucht. Zusammen mit ihren Kunden entwirft Aleksandra Kohnke das Fotokonzept, basierend auf der Ausschreibung des suchenden Unternehmens.

Professioneller Blick

Nicht nur die Ausrüstung entscheidet über die Qualität eines Bewerbungsfotos. Neben dem Fotokonzept, dass Aleksandra Kohnke mit den Kunden erarbeitet, muss dieses auch vor und hinter der Kamera umgesetzt werden. „Die Menschen kommen zu mir, und wissen, was sie wollen. Aber kaum stehen sie vor der Kamera, lächeln sie wie auf einem Schulfoto“, sagt Kohnke. Für sie ist klar, wegen dieser Momente kommen die Menschen für ihre Bewerbungsfotos zu ihr. „Professionelle Anweisungen, darum geht es. Ich nehme meinen Kunden die Nervosität. Auf den fertigen Bewerbungsbildern zeigen sie dann das Beste, was in ihnen steckt“, freut sich Aleksandra Kohnke.

Fotovielfalt in Rapperswil-Jona

Neben hochwertigen Bewerbungsfotos lichtet Aleksandra Kohnke ebenfalls Neugeborene, sitzende Baby, Klein- und Großfamilien sowie werdende Mütter ab. „Verliebte Pärchen Shootings“ gehören ebenfalls zu ihren fotografischen Spezialitäten. Zudem erschafft Aleksandra Kohnke Fine Art-Portraits der Extraklasse.

Pressekontakt:

Aleksandra Kohnke

St. Gallerstrasse 161

8645 Jona | Schweiz

info@kohnke-photography.ch

Web: https://kohnke-photography.ch