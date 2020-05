Wie man durch Krypto Staking profitieren kann

Der neue Trend bei Investitionen in Kryptowährungen setzt sich durch, weil er sicher, lukrativ und eine ausgezeichnete Möglichkeit ist, sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Investoren Geld zu verdienen. Es handelt sich um ein Konzept in der Blockchain-Technologie und eine Alternative zum Krypto-Mining, das dem Blockchain-Netzwerk hilft, Transaktionen zu validieren und automatisch einen Konsens zu erzielen.

Beim Staking erzielen Sie einen prozentualen Gewinn, sobald Sie die Coins eines bestimmten Blockchain-Netzwerks kaufen und in einem Wallet aufbewahren, um den Betrieb des Netzwerks zu unterstützen. Dies steht im Gegensatz zum Krypto-Mining.

Stacking oder Mining sind bei der Blockchain-Technologie notwendig, da es keine Beteiligung Dritter am Netzwerk gibt, um das Vertrauen zwischen Sendern und Empfängern bei Transaktionen zu überwachen.

Stattdessen verwenden Blockchain-Netzwerke weithin entweder das Konsensprotokoll des Arbeitsnachweises (Proof of Work), bei dem es um Mining geht, oder den Proof of Stake, bei dem es um das Halten geht. Bei diesen beiden Verfahren handelt es sich um programmierte Bedingungen, die in einem Block gespeichert werden, und sie führen Transaktionen aus, sobald eine Transaktion die vorab geschriebenen Bedingungen erfüllt.

So verdient man Staking Rewards

1) Einsätze

Sie beginnen mit dem Kauf der Krypto-Coins auf der Grundlage eines PoS-Konsensusprotokolls. Dann pfählen Sie sie über einen der vielen verfügbaren Stacking Services wie MyCointainer.com. Diese Stacking Services erledigen die Arbeit für Sie und teilen den Gewinn mit Ihnen.

Sie können sich dafür entscheiden, Ihre Coins außerhalb der Stacking-Service-Plattform zu halten, indem Sie sich für eine Multi-Crypto-Wallet entscheiden und sie bei Bedarf in die Stacking-Geldbörse transferieren.

Alternativ bieten Ihnen einige Stacking Plattformen wie MyCointainer auch die Möglichkeit, Coins intern zu kaufen, so dass Sie alle Stacking Vorgänge auf einer einzigen Plattform durchführen können, was sehr bequem und zeitsparend ist.

Die erwarteten jährlichen Rückgaben und prozentualen Gewinne für Coins sind unterschiedlich und werden normalerweise für jede PoS-Münze aufgeführt.

2) Masternodes

Viele Blockchain-Netzwerke unterstützen den Einsatz von Masternodes. Dabei handelt es sich um Knoten, die sich bereit erklären, eine vollständige Kopie eines Blockkettennetzwerks zu hosten und zu unterhalten und für die Überprüfung von Transaktionen belohnt werden. Knotenpunkte sind ein Netzwerk von geografisch verteilten Computern oder Servern, die einige Blockkettennetzwerke in ihr Ökosystem aufnehmen und die zum Betrieb und zur Sicherung des Netzwerks beitragen.

Das Konzept von Masternodes unterscheidet sich leicht von PoS, aber wenn Staker Masternode-Coins halten, erhalten sie Masternode-Belohnungen, die höher sind. Das liegt daran, dass Masternodes einige Rechte haben, das Netzwerk zu verwalten und einen größeren Prozentsatz der Belohnung für die Blockvalidierung erhalten. MyCointainer unterstützt auch Masternodes, und wenn eine Staking-Brieftasche die Masternode-Anforderungen erreicht, wird sie automatisch in eine Masternode-Brieftasche umgewandelt, so dass MyCointainer-Benutzer mehr Belohnungen und passives Einkommen aus ihrem Vermögen erhalten.

Beispiele für Top Coins zum Einsetzen

Sie können wählen, ob Sie entweder durch Kryptowährungen oder durch Masternodes-Coins abstecken möchten. Einige der besten Coins, mit denen Sie mit dem Pfählen beginnen können, beinhalten:

1) Dash

Dash ist ein Masternode-Coin, der sofortige Geldüberweisungen überall auf der Welt ermöglicht. Wenn Sie Dash über einen Stacking Service wie auf MyCointainer einsetzen, werden Sie mit den Vorteilen belohnt, die der Betrieb eines Masternode bietet, ohne dies tun zu müssen. Außerdem können Sie Ihre Coins verwahren, und genau das macht Staking Dash zu einer sicheren Investition.

2) PIVIX

PIVIX (Private Instant Verified Transaction) – PIVX ist ein PoS-Coin, der ihren Nutzern einen sicheren und privaten Geldtransfer zu nahezu Null Kosten bieten soll und deren Netzwerk auch die Verwendung von Masternodes unterstützt. Sie können sie mit einer Banküberweisung über die MyCointainer-Umtauschdienste kaufen. Um mit dem Einsatz fortzufahren, gibt Ihnen MyCointainer die Adresse des Wallets für diese Coins an, und Sie müssen nur die Coins überweisen und mit dem Verdienen beginnen.

3) STRATISSE

STRATIS ist eine PoS-Blockchain-Entwicklungsplattform, die es anderen Projekten oder Anwendungen erleichtert, auf dem dot NET-Framework zu entwickeln, zu testen und einzusetzen. Sie verfügt über einen soliden Anwendungsfall in der Geschäftsbranche, um Organisationen bei der Implementierung der Blockchain-Technologie in ihren Betrieb zu unterstützen. STRATIS verwendet den Stratis-Token (STRAT), um seine gründliche Plattformabsteckung auszuführen, und er ist für die Absteckung auf MyCointainer verfügbar.

4) TEZOS (XTZ)

Tezos ist eine weitere beliebte und schnell wachsende Blockchain-Entwicklungsplattform für dezentralisierte Anwendungen, die weltweit von einem Netzwerk von Validatoren, Entwicklern und Forschern über den nativen XTZ-Token gewartet wird.

Tezos verwendet das PLoS-Konsensusprotokoll (Liquid-Proof-of-Stake), das es der XTZ ermöglicht, ihre Absteckungsrechte in einem als Delegieren bezeichneten Prozess an andere Eigentümer zu übertragen. Der beste Weg, einen Validator auszuwählen, besteht darin, sich zu überlegen, welcher Validator die höchste Belohnungsrate hat, und die Befugnis zum Abstecken an diesen zu delegieren.

5) Blocknet (BLOCK)

Blocknet ist eine ehrgeizige und futuristische PoS-Blockchain-Lösung, die versucht, die Knoten verschiedener Blockketten zu verbinden. Obwohl Blockketten-Netzwerke über dezentralisierte Server verfügen, sind die meisten Ökosysteme eigenständig, und Blocknet versucht, diese Lücke zu überbrücken und den verschiedenen Blockketten unabhängig von ihren Konsensprotokollen einen nahtlosen Informationsaustausch zu ermöglichen.

Blocknet verwendet das digitale Token BLOCK für das Staking, das Staker für das einfache Halten von Block oder den Betrieb eines Service-Knotens verdient.

Das Fazit

Wie Sie sehen können, ist das Stacking fast so ähnlich wie das Erzielen eines Zinseszinses aus einer Bankeinlage als Investition. Sie müssen sich am Anfang nicht einmal um einige der ausländischen Konzepte kümmern, da die Stacking Plattformen das für Sie erledigen. Immer mehr Blockchain-Netzwerke verwenden verschiedene Varianten des Konsenses zum Nachweis des Stacking, der eine Beteiligung erfordert.

Sie können damit beginnen, durch das Stacking ein anständiges passives Einkommen zu erzielen, und das sollten Sie auch tun. Der Einstieg ist so einfach wie die Anmeldung bei einem Stacking Service wie MyCointainer und das Entdecken anderer Krypto-Coins und Masternodes.