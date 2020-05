Jetzt geht es los: HanseGas bringt Erdgas nach Testorf

165.000 Euro investiert der Gasnetzbetreiber für die neue Leitung

HanseGas wird Testorf, einen Ortsteil der Gemeinde Testorf-Steinhagen, in naher Zukunft mit Erdgas versorgen. Am meisten freue er sich auf die Fertigstellung, so Bürgermeister Hans-Jürgen Vitense, der sich im April mit Bauleiterin Marion Markgraf von der Firma Spie und Wolf-Axel Rahn, zuständiger Kommunalbetreuer bei HanseGas zur Bauanlaufberatung traf. Die ersten Bauvorbereitungen sind bereits getätigt. Richtig los geht es jetzt Anfang Mai, denn die neue Leitung soll schon im Herbst – pünktlich zur Heizsaison – Erdgas an die ersten Haushalte liefern.

165.000 Euro investiert HanseGas in die neue Gasleitung mit einer Länge von etwas mehr als 2.500 Metern. Rund ein Viertel der Leitungsstrecke wird in geschlossener Bauweise verlegt, zum Beispiel im Bereich von Baumneupflanzungen oder zur Unterquerung des Testorfer Grabens, der Rest erfolgt in offener Bauweise. “Falls es im Zuge der Bauarbeiten zu Behinderungen kommen sollte, bitte wir schon jetzt um ihr Verständnis”, sagt Olaf Boenigk, Koordinator bei HanseGas.

Mit dem Gasnetz können die Einwohnerinnen und Einwohner in Testorf in Zukunft alle Vorteile einer umweltschonenden Erdgasversorgung nutzen. Denn mit einem Erdgasanschluss entfällt nicht nur die Lagerhaltung, auch für ausreichend Brennstoff ist immer gesorgt, egal wie lang und hart der Winter ist. Moderne Heizgeräte mit Brennwerttechnik verfügen über ausgezeichnete Wirkungsgrade und die Verbraucher können unter vielen Erdgasanbietern frei wählen. So kann sich ein Erdgasanschluss nicht nur für die Geldbörse, sondern auch für die Umwelt rentieren. 30 Prozent CO2 lassen sich mit einer modernen Erdgasheizung gegenüber einer Erdölheizung durchaus einsparen.

Wer sich ans Netz anschließen möchte, kann sich an die HanseGas Niederlassung in Wittenburg, Pappelweg 5 oder an die Niederlassung in Lützow, Pokrenter Straße 6a wenden. Ansprechpartner sind Martin Kolloch, Telefon: 038852-660-4206 in Wittenburg und Thomas Kühn Telefon 038874-2188-10 in Lützow. Die Kostenpauschale für einen Standard Netzanschluss (Dimension bis d63) mit einer Länge von max. 30 Metern auf privaten Grund beträgt 950 EUR inkl. MwSt.

Die HanseGas GmbH

In Mecklenburg-Vorpommern und Teilen Brandenburgs ist die HanseGas GmbH, eine Toch-ter der HanseWerk AG; in vielen Städten und Gemeinden der Gasnetzbetreiber. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens betreuen von 14 Standorten aus mehr als 6.000 Kilometer Gasleitung und stellen so eine zuverlässige und sichere Energieversorgung sicher.

HanseGas engagiert sich im sozialen und kulturellen Bereich sowie in Sportprojekten. Das Motto: Gezielte, kommunale Impulse im ganzen Land – von der Förderung verschiedener Fußball-, Sport- und Reitturniere über Motocross-Meisterschaften bis hin zu Stadtfesten und Kinderweihnachtsfeiern. Außerdem investiert HanseGas in Mecklenburg-Vorpommern – ob über die Ausbildung junger Menschen oder die Beauftragung von regionalen Dienstleistungen.

