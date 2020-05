Beziehungsprobleme? Dafür gibt es jetzt eine App!

Lieben Lernen 24 stellt neue 5-Minuten Beziehungsreparatur App vor.

Berlin, 12.05.2020, welches Paar hat nicht schon einmal Beziehungsschwierigkeiten gehabt? Besonders in Zeiten des Lockdowns werden viele Beziehungen auf die Probe gestellt. Dafür gibt es jetzt eine App. “Nach einer besonders schweren Beziehung und einigen Paartherapiesitzungen, entstand bei mir der Wunsch, das vorhandene Wissen und die Methoden für alle in einer App verfügbar zu machen.” erklärt der Gründer von Lieben Lernen 24, Dr. Volker Siems. Für die Umsetzung konnte er mit Dr. Susan Campbell und Dr. John Grey zwei führende Paartherapeuten aus den USA gewinnen.

Beziehungen in 5-Minuten reparieren?

Das 5-Minuten Reparatur System haben die beiden in über 30 Jahren Paartherapiepraxis entwickelt. Die grundlegende Methode ist mehrfach wissenschaftlich getestet und gilt als die effektivste Methode, die es zurzeit am Markt gibt. Bei ersten Anzeichen von Streit wird das Paar aufgefordert zur App zu greifen. Von da an übernimmt die App. Sie stellt die richtigen Worte und führt das Paar durch eine Beruhigungsmeditation. Wenn das Paar bereit ist, durchläuft es die Reparatur: keine Altlasten entstehen erst gar nicht. Das Paar lernt besser zu kommunizieren und erreicht mit der Zeit mehr Intimität und Vertrauen.

der Beziehungscoach für die Hosentasche

Dieser Beziehungscoach ist rund um die Uhr verfügbar und greift direkt da ein, wo das Problem entsteht. Umständliche Dreiergespräche, Therapeutensuche und Terminfindungsprozesse entfallen.

Die App ist ein ganz einfacher und spielerischer Einstieg in die gemeinsame Arbeit an der Beziehung. “In der Hitze der Emotion schaden sich Paare grundlos” sagt Dr. Susan Campbell. “Mit dieser App können Paare in Realtime arbeiten und viel Schaden abwenden.”

Relevant in Zeiten von COVID-19

In Zeiten von COVID-19 und Lockdown entsteht ein besonderer Druck auf die Paare. Erhöhte häusliche Gewalt ist da nur die traurige Spitze des Eisbergs. “Mit der App wollen wir den Paaren ein Werkzeug in die Hand geben, mit der sie ihre Beziehung wieder in den Griff bekommen können, anstatt hilflos in ihren Emotionen gefangen zu sein” ermutigt Dr. John Grey, Paartherapeut und einer der Miterfinder der 5-Minuten Beziehungsreparatur App.

Website:

https://www.fiveminuterepair.com/de

Kontakt:

Gründer und Geschäftsführer Dr. Volker Siems

Tel: 0163 3375025

E-Mail: volker@liebenlernen24.de

Über die 5-Minuten Beziehungsreparatur App

Die neue App hilft Paaren Beziehungsärger in nur 5 Minuten zu reparieren. Das zugrunde liegende System der App wurde von den beiden Mitgründern Dr. Susan Campbell und Dr. John Grey in über drei Jahrzehnten Paartherapiepraxis entwickelt und tausenden von Paaren erprobt und perfektioniert und gilt heute als die effektivste Methode der Paartherapie.

Über Lieben Lernen 24

Lieben Lernen 24 ist eine neue Schule für Liebe und Beziehung. Das Ziel ist es, die Volkskrankheit der Beziehungsunfähigkeit zu heilen und allen Paaren und Singles die neuesten und effektivsten Methoden der Paartherapie verfügbar zu machen. Die App zur 5-Minuten Beziehungsreparatur ist die erste Entwicklung von Lieben Lernen 24.

Über die Gründer:

Dr. Susan Campbell,

Susan promovierte 1967 in klinischer Psychologie an der University of Massachusetts in Amherst und wurde später Mitglied der renommierten Graduiertenfakultät dieser Schule, an der sie ihr Graduiertenprogramm für Paar- und Familientherapie gründete. Seitdem hat sie mit Tausenden von Paaren zusammengearbeitet, elf Bücher über Beziehungen geschrieben und Hunderte von Trainern ausgebildet. Ihr bahnbrechendes Buch The Couples Journey: Intimität als Weg zur Ganzheit, das 1980 veröffentlicht wurde, war das erste populäre Buch, das das Mainstream-Publikum mit der Idee der Beziehung als spirituelle Praxis vertraut machte.

Dr. John Grey,

John promovierte 1975 in Psychologie an der Stanford University, wo er ein bedeutendes Forschungszentrum mitbegründete. Seine psychologische Forschung wurde von Dutzenden von Lehrbüchern der Universität und Tausenden von Forschungsarbeiten zitiert. Seit 1990 führt er intensive Retreats für Paare durch und ist ein anerkannter Pionier dieses Ansatzes. Nachdem er Tausenden von Paaren erfolgreich geholfen hat, ist er auch Gründungsmitglied einer prominenten Organisation für Paartherapie-Ausbildung und vermittelt Eheberatern und Therapeuten einen hochwirksamen, wissenschaftlich fundierten Ansatz, um Paaren zu helfen.

Dr. Volker Siems,

Volker promovierte 2005 in Anthropologie an der Europa Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Er hat als Produktentwickler mehrere erfolgreiche digitale Produkte entwickelt und berät seit mehr als 15 Jahren Organisationen und Management. Als Anthropologe interessiert er sich besonders für menschliche Beziehungen und gesellschaftlichen Wandel. Er ist der Gründer des Nachbarschaftsnetzwerks Polly & Bob in Berlin. Eine fast gescheiterte Beziehung zur Liebe seines Lebens inspirierte ihn, Learning Love 24 zu gründen, die Schule der Liebe und Beziehungen, die hier die 5-Minuten-Reparatur-App präsentiert.

