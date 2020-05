Pressemitteilung Portugal: Visit Portugal-Direktorin Ines Almeida Garrett wendet sich in einem emotionalen Brief an die Presse

Berlin, 11. Mai 2020

Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht.

Heute schreibe ich Ihnen als Direktorin von visit Portugal für die Märkte Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gerne möchte ich mich in dieser besonderen Situation an Sie wenden, um Sie daran zu erinnern, dass Portugal mit sonnigen Tagen, seinen Landschaften, seiner Kultur und seinen Denkmälern immer für Sie da sein wird.

Seit der erste Fall von Covid-19 in Portugal gemeldet wurde, sind einige Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und Maßnahmen zur sozialen Isolation ergriffen worden. Dies ermöglichte uns, die Situation unter Kontrolle zu halten und eine allmähliche Wiederaufnahme der wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten bis Ende Mai zuzulassen. Natürlich finden diese nur unter Berücksichtigung sozialer Distanzierung und außerordentlicher Hygienemaßnahmen statt.

Alle Hotels werden mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen geführt und auch der Flugbetrieb unterliegt gewissen Auflagen. Auf den Flughäfen Lissabon, Porto, Faro, Madeira und Ponta Delgada gibt es ein System zur Messung der Körpertemperatur, bei dem Infrarotkameras eingesetzt werden, die eine erhöhte Körpertemperatur erkennen können. Außerdem kommen alle Passagiere, die auf den Flughäfen Madeira, Porto Santo und Azoren ankommen, in Quarantäne und in obligatorische soziale Isolation. Diese Maßnahmen wurden ergriffen, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen und sicherzustellen, dass bei geöffneten Grenzen und normaler Flugkapazität das Infektionsrisiko in unserem Land, sowohl für Einheimische als auch für Touristen, minimal bleibt.

Auch für die öffentlichen Verkehrsmittel wurden Vorsichtsmaßnahmen eingeführt, die die Fahrer vor dem Kontakt mit Passagieren schützen und die Verwendung von Masken zur Pflicht machen.

Hinsichtlich der Strandnutzung arbeitet die portugiesische Regierung derzeit an der Festlegung der besten Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit an den Stränden. Diese werden demnächst bekannt gegeben.

Turismo de Portugal hat einige Maßnahmen umgesetzt, um die Sicherheit im Bereich der Gesundheit zu gewährleisten. Das Siegel “Clean & Safe”, zum Beispiel, kennzeichnet Einrichtungen, die die Hygiene- und Reinheitsstandards einhalten, um die Übertragung des Virus und anderer potenzieller Infektionen zu vermeiden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben bereits mehr als 2.000 Unternehmen dieses Siegel beantragt. Es wird dazu beitragen, Sicherheit und Vertrauen hinsichtlich unser aller Gesundheit zu schaffen. Informationen zu den Unternehmen, die das Siegel beantragt haben, werden der Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Einhaltung der festgelegten Bestimmungen wird von Turismo de Portugal überprüft.

Wir haben die Entwicklung der Situation immer im Blick und hoffen, Ihnen bald gute Nachrichten überbringen zu können. Wir arbeiten daran, Sie alle unter Einhaltung der bestmöglichen Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen und mit offenen Armen wieder empfangen zu können.

Touristen sind in unserem Land immer willkommen, und wir garantieren sonnige Tage.

#CantSkipHope

Ines Almeida Garrett

