Bitpanda ist Sponsor der TERRA WORTMANN OPEN – Europas führender Krypto-Broker baut sein Engagement im Tennissport weiter aus

– Bitpanda, Europas führender Krypto-Broker, ist Sponsor der TERRA WORTMANN OPEN, die vom 15. bis 23. Juni 2024 in Halle (Westfalen) stattfinden.

– Das Unternehmen intensiviert sein Engagement im Tennissport: Gerade erst verkündete Bitpanda die Zusammenarbeit mit Tennisstar Stanislas Wawrinka und eine Premium-Partnerschaft bei den BOSS OPEN 2024.

Wien/Halle (Westfalen), 13.06.2024 – Bitpanda, Europas führender Krypto-Broker, ist Sponsor der diesjährigen TERRA WORTMANN OPEN in Halle (Westfalen). Das Krypto-Unternehmen aus Wien setzt damit seine entschlossene Strategie zur Unterstützung des Tennissports weiter fort, die kürzlich durch die Zusammenarbeit mit Tennisstar Stanislas Wawrinka und der Premium-Sponsoring-Partnerschaft bei den BOSS OPEN sichtbar wurde.

Maik Brodowski, Commercial Director Europe bei Bitpanda, kommentiert:

„Wir freuen uns sehr, als Sponsor der TERRA WORTMANN OPEN 2024 dabei zu sein. Das Rasenturnier mit seinen rund 100.000 Zuschauern bietet uns die ideale Bühne, um Bitpanda einem breiten Publikum näherzubringen. Der Tennissport passt hervorragend zu Bitpanda und wir sind entschlossen, unsere Sponsoring-Aktivitäten weiter zu intensivieren.“

Die jährlich stattfindenden TERRA WORTMANN OPEN bieten erstklassiges Tennis, da viele Spitzenspieler an dem Turnier teilnehmen. In diesem Jahr kämpfen der Italiener Jannik Sinner (ATP 1), Olympiasieger Alexander Zverev (ATP 4) und Daniil Medvedev (ATP 5) sowie drei weitere Top-11-Spieler um den begehrten Pokal bei Deutschlands wichtigsten Rasenturnier.

Ralf Weber, Turnierdirektor der TERRA WORTMANN OPEN, sagt:

„Es ist uns eine Freude, Bitpanda als Sponsor bei den TERRA WORTMANN OPEN 2024 an Bord zu haben. Mit Bitpanda haben wir einen weiteren Partner an unserer Seite, der unsere Vision und Leidenschaft für hochklassigen Tennissport und spannende Matches teilt.“

Weitere (Co-) Sponsoren der TERRA WORTMANN OPEN sind in diesem Jahr (u.a.): terra Wortmann, HYLO, Betway, Longi, Emirates und Polestar.

Die größte Auswahl an digitalen Vermögenswerten in Europa

Bitpanda bietet über seine Investitionsplattform mehr als 3.000 digitale Vermögenswerte an, darunter über 400 Krypto-Assets, zahlreiche Aktien, ETFs, Edelmetalle und Rohstoffe. Damit verfügt Bitpanda über eines der umfangreichsten Angebote an digitalen Vermögenswerten in Europa. Zudem zählt Bitpanda zu den am stärksten regulierten Krypto-Plattformen in Europa, was den Nutzern ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet.

Über TERRA WORTMANN OPEN:

Die seit 1993 in Halle (Westfalen) stattfinden TERRA WORTMANN OPEN sind das größte Rasentennisturnier Deutschlands. Jährlich besuchen über 100.000 Zuschauer das Turnier, das von der OWL Sport & Event GmbH & Co. KG veranstaltet wird und zu den Vorbereitungsevents auf das Grand Slam-Turnier in Wimbledon gehört. Die TERRA WORTMANN OPEN zählen zu der Kategorie der ATP 500-Turniere. Rekordsieger ist der Schweizer Roger Federer, der zehnmal den Titel in Halle (Westfalen) gewinnen konnte.

Bitpanda Technology Solutions ist eine der skalierbarsten „Investment-as-a-Service“-Infrastrukturen weltweit. Die Plattform ermöglicht es FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Trading-, Investment- und Treuhanddienstleistungen für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle und Commodities anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. Die vollständig modulare Plattform ermöglicht die Integration über eine hochmoderne API oder direkt als White Label-Lösung.

