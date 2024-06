Handwerkerbonus bringt bis zu 2.000 Euro an Förderung

Handwerkerbonus Österreich 2024: Förderungen für Renovierungen

Wien, 4. Juni 2024 – Gute Nachrichten für Eigenheimbesitzer und Mieter in Österreich! Ab Mitte Juli 2024 tritt der Handwerkerbonus 2024 in Kraft. Diese staatliche Maßnahme fördert handwerkliche Arbeiten im privaten Wohnbereich, um die lahmende Bauwirtschaft zu stärken und die Beschäftigung zu fördern. Zugleich dient die Förderung auch der Konjunkturbelebung.

Wer darf den Handwerkerbonus beantragen?

Der Bonus richtet sich an volljährige Privatpersonen, die eine private Wohneinheit selbst nutzen. Dies gilt für Eigentümer, Mieter und Baurechtsberechtigte. Gewerbliche Nutzungen, also Bauarbeiten in Büros oder Geschäftsräumen, sind von der Förderung ausgeschlossen.

Welche Arbeiten werden gefördert?

Gefördert werden Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten wie das Verlegen von Bodenbelägen, Dach- und Fassadenarbeiten, der Einbau und Austausch von Fenstern und Türen, Gartengestaltung (nicht einfache Gartenarbeiten wie das Mähen des Rasens), Erneuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen (mit Ausnahme des Einbaus fossiler Energiegewinnungsanlagen) sowie Malerarbeiten, die von inländischen Personen mit einschlägiger Gewerbeberechtigung ausgeführt werden.

Wie hoch ist die Förderung?

Die Förderung beträgt 20 % der Netto-Arbeitskosten, maximal 2.000 Euro für 2024 und 1.500 Euro für 2025. Eine Antragstellung für 2024 istvom 15. Juli 2024 bis zum 28. Februar 2025 möglich. Der Antrag erfolgt online über die Buchhaltungsagentur des Bundes. Die Antragstellung ist niederschwellig und simpel gestaltet; als Urkunden dem Antrag anzuschließen ist die Schlussrechnung des ausführenden Gewerkes sowie ein Zahlungsbeleg.

Jetzt Antrag vorbereiten

Bereiten Sie sich frühzeitig vor, um den Handwerkerbonus 2024 zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Wir sind eine auf Immobilienrecht und Vertragsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei: Wenden Sie sich mit Ihren Anliegen gerne an uns und vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin.

