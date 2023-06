Black Coral Consulting für außergewöhnliche Beratungsleistung in der Luxushotellerie ausgezeichnet

Durch den Einsatz neuer Technologien und datengesteuerter Methoden ermöglicht das von Judith Cartwright geführte Beratungsunternehmen Luxushotelgruppen einen ganzheitlichen Überblick über Ertragsströme zu gewinnen

Das internationales Beratungsunternehmen Black Coral Consulting, welches von der gebürtigen Deutschen Judith Cartwright geführt wird, gibt eine Reihe bemerkenswerter Erfolge und Anerkennungen bekannt. Diese Auszeichnungen festigen die Position als führendes Beratungsunternehmen für die Umsatzoptimierung in der Ultra-Luxus-Hotellerie, einschließlich Destination Resorts, Themenparks und Attraktionen, Wellness-Unternehmen und Restaurants.

Black Coral Consulting wurde vom Magazin „MEA Markets“ mit dem prestigeträchtigen Titel „Best Luxury Hotel Consultancy in the UAE“ geehrt. Das Ziel der jährlichen Verleihung ist es, Unternehmen, die außergewöhnliche Errungenschaften in den Bereichen Innovation und Exzellenz vorweisen können, auszuzeichnen.

Judith Cartwright wurde außerdem kürzlich zur Vorsitzenden des Middle East Revenue Advisory Board der Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI) ernannt, was ihre branchenführenden Kenntnisse und ihren Einfluss in der Hotellerie des Mittleren Ostens unterstreicht. In dieser Position wird sie die Initiativen der HSMAI weiterentwickeln und innovative Umsatzertragsstrategien für die Region mitgestalten, wovon Hoteliers, Branchenexperten und Verbraucher gleichermaßen profitieren werden.

Um die Liste der Auszeichnungen zu vervollständigen, wurde Judith Cartwright kürzlich als Mitglied in die International Society of Hospitality Consultants (ISHC) aufgenommen, eine Gruppe, die als weltweit führende Quelle für Wissensaustausch und Beratung in der Hotelindustrie gilt. Die ISHC fördert ein Umfeld für berufliches Wachstum und Ideenaustausch und unterstützt gleichzeitig Glaubwürdigkeit und Integrität in der Branche.

Judith Cartwright, die als eine der „Asia’s 100 Women Power Leaders 2023“ in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgezeichnet wurde, ist der festen Überzeugung, dass mit der richtigen Ausbildung, Schulung und einem Fokus auf ungenutzte Wachstumschancen, der Bereich Umsatzoptimierung ein unverzichtbares Instrument für jedes Führungsteam in der Hotelindustrie sein sollte. Für Kunden setzt sie ihre umfangreiche Erfahrung durch leistungsorientiertes Team-Management mit dem Ziel der Umsatzoptimierung und Einführung von erstklassigen Vertriebsplattformen ein, während sie sich innerhalb eines Unternehmens zu einer geschätzten strategischen Beraterin für kommerzielle Abläufe entwickelt.

„Wir sind begeistert von der Anerkennung und den Möglichkeiten, die sich uns bieten“, sagt Judith Cartwright, Gründerin und Geschäftsführerin von Black Coral Consulting. „Diese Auszeichnungen spiegeln die harte Arbeit und das Engagement unseres talentierten Teams wider, das ständig bestrebt ist, außergewöhnliche Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Kunden und setzen uns weiterhin dafür ein, Innovation und Erfolg in der Luxushotellerie voranzutreiben.“

Mit innovativen Strategien und Branchenexpertise will Black Coral Consulting Revenue Management neu definieren und ihren Kunden zu neu-erschlossenen finanziellen Erträgen verhelfen. Das Beratungsunternehmen deckt alle Aspekte der Ertragsoptimierung für Eigentümer, Vermögensverwalter und Betreibern von Hotels, Restaurants bis hin zu Wellness-Centern, Attraktionen, Einzelhandel und Casinos.

Judith verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Hotelindustrie und hat mit einem innovativen und disruptiven Ansatz der Umsatzoptimierung ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Sie gibt ihr Wissen als Moderatorin und Diskussionsteilnehmerin auf Konferenzen für Investitionen, F&B und Hotelgewerbe weiter. Beispiele dafür sind der Gulf & Indian Ocean Hotel Investors‘ Summit (GIOHIS), Future Hospitality Summit (FHS), International Society of Hospitality Consultants (ISHC), Hospitality Financial and Technology Professionals (HITEC), Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI) ROCME.

Zu den Kunden von Black Coral Consulting gehören Coolinc, SA, Luxury Escapes Australia, Deyaar, Dubai, Azmont, Montenegro, SAS, My Digital Office, Global Hotel Alliance, JA Resorts & Hotels, Sani I Ikos Resorts.

Weitere Informationen über Black Coral Consulting finden Sie unter www.blackcoralconsulting.com

Über das Unternehmen

Black Coral Consulting, geleitet von der erfahrenen Wirtschaftsexpertin Judith Cartwright, bietet Beratungsdienstleistungen zur Umsatzoptimierung für das Hotelgewerbe. Das Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeitet mit Kunden von ultra-luxuriösen Hotelgruppen, Urlaubsresorts, gastronomischen Einrichtungen, Spas und Tourismusattraktionen zusammen, um ihr Gewinnpotenzial über alle Einkommensquellen hinweg zu nutzen. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen die Entwicklung innovativer Handelsstrategien, Audit- und Gap-Analysen, System- und Plattformüberprüfungen, Beratung zu Preisgestaltung, Budgetierung und Bestandsoptimierung, Krisenmanagement, Erstellung maßgeschneiderter Betriebsabläufe, Schulung und Ausbildung und mehr. Black Coral Consulting verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, die auf Cartwright“s zwei Jahrzehnten langen Erfahrung in leitenden kaufmännischen Positionen für renommierte Hotelgewerbeunternehmen basiert.

