Black Friday: Aktionswochen bei TAP.DE

Mateso und Smartfurniture beteiligen sich mit Bonusangeboten

München, 12. November 2020 – Den Black Friday nimmt man bei TAP.DE zum Anlass für eine vierwöchige Sonderkampagne.

Bis Weihnachten gibt es, beginnend mit dem Black Friday am 26. November, kostenlose Zusatzleistungen beim Erwerb von Password-Safe-Lizenzen oder Add-Ons bzw. dem Kauf des ergonomischen Schreibtischs von Smartfurniture. Gemeinsam mit den Partnern Mateso und Smartfurniture habe man zwei besondere Aktionen vorbereitet, verrät TAP.DE-Geschäftsführer Michael Krause.

“Sichere Passwörter sind so wichtig wie nie”, sagt Michael Krause, “schließlich wissen wir, dass die Anzahl und Vehemenz von Cyberattacken gerade jetzt während der Coronakrise stark zugenommen haben. Das Investment in eine Verschlüsselung von Passwörtern, Dokumenten und Identitäten lohnt sich umso mehr.” Wer im Zeitraum zwischen dem Black Friday und Weihnachten 100 Password-Safe-Lizenzen erwirbt, erhält zusätzlich ein kostenloses Awareness-Training. In diesem erfahren die Unternehmen wie sie ihre Mitarbeiter sensibilisieren können, um Cyberattacken noch nachhaltiger entgegenwirken zu können.

Auch das Angebot von Smartfurniture zielt auf die Arbeitsbedingungen in der Pandemie ab. Der Möbelhersteller stellt TAP.DE Kunden beim Erwerb des höhenverstellbaren Schreibtischs Eliot den Smart-Controller für vier Wochen on top zur Verfügung. Mit dem Smart Controller lässt sich der Schreibtisch nicht nur komfortabel in der Höhe regulieren, sondern dieser “merkt” sich auch die Sitzdauer und hilft so, mehr zu stehen. Krause: “Ob im Büro oder im Homeoffice – gerade, weil wir uns im Moment weniger bewegen als üblicherweise, sollten wir darauf achten, bei der Schreibtischarbeit nicht stets in derselben Position zu verharren.”

Abgerundet wird das Black-Friday-Angebot durch Sonderrabatte auf ausgewählte TAP.DE Add-Ons, zu diesen zählen der TESMA-Matrix42 Datenaustausch, das Datenqualitäts-Dashboard, der Abgleich Matrix42 Test- und Produktivsystem, das automatische Kopieren von Rollen und Sicherheitseinstellungen sowie die automatische Bitlocker-Verteilung. Beim Kauf eines Add-Ons gibt es 10 Prozent Rabatt, beim Erwerb zweier Add-Ons gibt es 20 Prozent und schließlich bei drei Add-Ons 30 Prozent.

Mehr Informationen zu den Black Friday Angeboten unter: https://www.tap.de/de/black-friday

Die TAP.DE Solutions GmbH ist seit 2007 ein Beratungsunternehmen, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben des Anwenders einfacher und smarter zu gestalten. Für Unternehmen spielen dabei natürlich Sicherheit, Prozesseffizienz und Compliance eine wichtige Rolle. Diesen Spagat zwischen den Erwartungshaltungen überwinden wir mit ganzheitlichen Konzepten und Lösungen. Wir erarbeiten den individuellen, perfekten IT Workplace, mit dessen Lösungen sich nachhaltige Mehrwerte für Unternehmen und Mitarbeiter generieren lassen. Dabei legen wir großen Wert auf den Übergang von der Strategie zum Betrieb. Unser spezialisiertes und erfahrenes Team steht Unternehmen deshalb als kompetenter Berater in Fragen zum Arbeitsplatz der Zukunft, Endpoint Security sowie das Enterprise Service Management zur Seite. In den Bereichen Process Consulting und Business Analytics agieren wir als fachkundiger Systemintegrator und Berater.

Das Unternehmen ist strategischer Partner von Bugl & Kollegen, Centraya, Check Point, Mateso, Matrix42, Micro Focus, ReLicense, smartfurniture, SoftwareONE, Solarwinds, Vectra AI, VMware, Wandera. Weitere Informationen unter www.tap.de

