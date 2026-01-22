Blackmoto wird AJP-Importeur für Österreich

Rally Bikes Made in Europe ab 12000 Euro

Blackmoto, Teil der BlackmountainGroup, vertreibt ab sofort die Motorräder des portugiesischen Herstellers AJP in Österreich und Süddeutschland.

Das Rally-Motorrad PR7 wird auf der MotorradweltBodensee vom 23.-25.Januar2026 vorgestellt und ist anschließend im Ausstellungsraum in Lindau sowie bei Partnerhändlern erhältlich. Die PR7 verfügt über einen 600-cm³-Einzylindermotor mit Einspritzung, 6-Gang-Getriebe, Navigations-Turm mit Samsung-Tablet-Computer sowie eine hohe Rally-Scheibe . Der 17-Liter-Tank unter dem Sitz sorgt für schlanke Linien und einen niedrigen Schwerpunkt . Ein Sachs-Fahrwerk, Brembo-Bremsen, ein Aluminium-Stahl-Rahmen und ein solider Unterfahrschutz ergänzen die Ausstattung . Trotz dieser Features wiegt die PR7 nur 169kg – rund 50kg leichter als vergleichbare Zweizylinder-Adventure-Bikes .

Die Basisversion startet bei rund 12000Euro und liegt damit nur geringfügig über der chinesischen Kove450Rally, die laut Marktübersicht etwa 9500Euro kostet. Für den Preis bietet die PR7 mehr Hubraum, stärkere Drehmomententfaltung und eine bessere Ausstattung. Der Motor basiert auf einer früheren Husqvarna-Konstruktion und liefert kraftvolle Leistung bereits aus niedrigen Drehzahlen , während die Kove450Rally höhere Drehzahlen benötigt . AJP, gegründet 1987 vom siebenfachen Enduro-Champion AntonioJ.Pinto , fertigt die PR7 in Europa – ein klarer Vorteil gegenüber asiatischen Konkurrenzprodukten. Für anspruchsvolle Fahrer gibt es die Gold Edition mit Öhlins-Fahrwerk und goldeloxierten Details ab etwa 16000Euro. Mit 17Litern Tankvolumen ermöglicht die PR7 Etappen von bis zu 350Kilometern; dank bequemem Sitz sind auch lange Tagesetappen komfortabel. Blackmoto lädt Medien und Interessierte ein, die PR7 und weitere AJP-Modelle auf der MotorradweltBodensee sowie im Lindauer Ausstellungsraum und bei Partnerhändlern persönlich zu testen.

Blackmountain Industries KG ist ein Motorradhandels- und Importunternehmen mit Sitz in Lindau am Bodensee. Die Gruppe betreibt unter der Marke Blackmoto den Vertrieb von KOVE, AJP und Arctic Leopard Motorrädern in Deutschland und fungiert zugleich als Importeur für neue Marken wie Arctic Leopard. Mit Standorten in Lindau und der Eifel sowie der Plattform Blackmoto.eu bietet Blackmountain Industries Fahrzeugverkauf, Service, Ersatzteilversorgung und Markenaufbau in der gesamten DACH-Region.

