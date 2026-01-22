Sommer am Wolfsgrubener See: Baden, Ruhe, klare Luft

Ritten, oberhalb von Bozen, ca. 1.200 m, Sommer am See

Sommer am See – dort, wo der Tag mit glitzerndem Wasser beginnt und in kühlen Nächten ausklingt. Der Wolfsgrubener See auf dem Rittner Hochplateau liegt still zwischen Wald und Wiese – ein Ort für ruhige Sommertage und klare Gedanken. Direkt am Ufer empfängt der Weihrerhof seine Gäste: ein kleines, stilvolles Boutique-Wellnesshotel mit privatem Seezugang, viel Naturkontakt und eigenem Rhythmus.

Ritten/Bozen – Der Wolfsgrubener See auf dem Rittner Hochplateau liegt auf rund 1.179 Metern und zählt zu den wenigen Badeseen Südtirols mit Hotel direkt am Ufer. Der Weihrerhof positioniert sich dort als ruhig geführtes Naturhotel mit Badesteg, SeaSpa und einem Angebot, das Freiheit statt Programm in den Mittelpunkt stellt. Die Lage verbindet die Nähe zur Stadt Bozen – erreichbar per Seilbahn – mit spürbarer Ruhe am Wasser.

Ort und Lage

Direkte Uferlage am Wolfsgrubener See; Garten bis ans Wasser, privater Badesteg

Höhenlage ca. 1.179 m: klare Luft, gemäßigte Sommernächte

Motorfreier Bergsee; Sommerwasser in der Regel 22-26 °C

Anbindung: Seilbahn Bozen-Oberbozen, anschließend kurze Weiterfahrt bis Wolfsgruben

Hausprofil und Angebot

23 Zimmer im Boutique-Format mit See- oder Waldblick; natürliche Materialien, viel Licht

SeaSpa mit Sauna im Bootshaus, Panorama-Hallenbad mit Seeblick

Anwendungen mit der hauseigenen BergSea-Kosmetiklinie mit Wasser aus dem Wolfsgrubener See sowie Signature Treatments

Küche mit Fokus auf Regionalität, Saisonalität und Handwerk: kräftiges Frühstück; abends Menü mit Produkten vom Ritten und aus Südtirol

Zielgruppen und Haltung

Paare, Alleinreisende und Familien, die Natur und Ruhe schätzen – ohne Animationsprogramm

Haltung: Freiheit statt Vorgaben; Eigenentdeckergeist und Naturkontakt stehen im Mittelpunkt

Sommer am See: Rhythmus und Aktivitäten

Baden vom Steg; Ruderboote und SUPs zur freien Nutzung

Lesen am Ufer, Runde um den See, leichte Wege am Ritten mit Blick zu den Dolomiten

Kultur und Kulinarik in Bozen: Museen, Märkte, Konzerte – per Seilbahn gut erreichbar

Tagesablauf folgt Licht, Wetter und eigener Energie; Abende am Wasser oder am Kamin, je nach Wetter

Mobilität und RittenCard

RittenCard inklusive: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Südtirol sowie freier bzw. ermäßigter Eintritt bei ausgewählten Museen

Empfehlung zur stressarmen Anreise: Bahn bis Bozen, weiter mit der Seilbahn nach Oberbozen; vor Ort kurze Wege zu Fuß

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitslabel Südtirol – Stufe 3 (GSTC-Standard); zu den ersten Betrieben mit dieser Stufe in Südtirol

Mehr als 90 % der Energie stammen aus eigener Produktion; Wasser aus eigener Quelle

Unaufgeregt nachhaltig: nicht belehrend, sondern wirksam – zeigt, wie sich Nachhaltigkeit ohne Verzicht erleben lässt

Einordnung

Der Weihrerhof steht für einen alpinen Sommer, der Abkühlung am Wasser, kurze Wege in die Stadt und ein leises Hotelformat verbindet. Das Haus verzichtet auf Animation und setzt auf Eigenentdeckergeist, Naturkontakt und Freiheit statt Programm. Für Gäste entsteht ein klarer Tagesbogen: morgens Wald und Weite, nachmittags See, abends kulinarische Köstlichkeiten auf der Terrasse – und wer möchte, schließt mit einem kleinen Seerundgang ab.

Kontakt

Hotel Weihrerhof GmbH

Klaus Pichler

Wolfsgruben 22

39054 Ritten/Südtirol

3357027183



http://www.weihrerhof.com

