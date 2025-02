Blaubeer-Methode bringt die Schönheitsbranche ins Wanken

Magische Blaubeer-Methode bringt Schönheitsbranche ins Wanken

Januar 31.01.2025

Katja Neitzel begeistert beim 1. Internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul.

Dresden wurde zur Bühne für außergewöhnliche Expertinnen und Experten aus aller Welt:

Beim 1. Internationalen Speaker Slam in Sachsen wurde Katja Neitzel mit dem „Excellence

Award“ durch Hermann Scherer ausgezeichnet. Mit ihrer Botschaft „Zurück zum leichten

Bauchgefühl“ konnte Katja Neitzel in nur vier Minuten das Publikum auf eine magische

Reise mitnehmen und sich unter 20 Nationen hervorheben.

Nach Stationen in New York, München, Wien, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf fand das

renommierte Speaker Event nun erstmals in Dresden statt – mit Beiträgen in vier Sprachen,

auf zwei Bühnen und einer internationalen Jury. Eine hochkarätige Vorauswahl aus

Finalisten und die weltweite Scout Selection sorgten für ein Teilnehmerfeld der Extraklasse.

Mit ihrer authentischen, praxisnahen und motivierenden Art riss Katja Neitzel das Publikum

mit und überzeugte auch die hochkarätige Jury, bestehend aus:Medienexperte Jörg

Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Redner Marcel

Heß, Expertenportal-Leiter Josua Laufer, Germany“s Next Speaker Star Katja Kaden.

„Die beste Speech des heutigen Abend.“

Katja Neitzel: Eine Blaubeere, die alles verändert

Unter den zahlreichen herausragenden Speakern sorgte besonders eine für Staunen: Katja

Neitzel, Präventionstrainerin, Expertin für Frauengesundheit, sowie Gründerin der Leichten

Bauchgefühl-Methode. In nur vier Minuten schaffte sie es, das Publikum mit einer simplen,

aber revolutionären Idee in den Bann zu ziehen:

„Stell dir vor, du hast eine Blaubeere in deinem Bauchnabel.“

Ein Gedanke, der zunächst spielerisch klingt, doch eine tiefgehende Wirkung entfaltet. Das

gesamte Publikum hielt inne und ließ sich schwerelos in diesem magischen Moment ein.Ein

Aha-Moment, der zeigte: Die wahre Schönheit beginnt nicht mit äußerlicher Perfektion,

sondern mit innerer Kraft.

Neitzel stellte damit direkt vor Ort die Schönheitsbranche auf den Kopf. Kein hartes Training,

keine Diäten, kein Druck. Stattdessen: Bewusstsein, Aktivierung und eine tiefe Verbindung

zum eigenen Körper. Ihre Methode hilft Frauen und Männern, eine natürliche, schlanke Taille

zu erschaffen – nicht durch Verzicht, sondern durch Körperbewusstsein.

Weltweit gefeiert

Die Resonanz? Begeisterung pur. Nicht nur das Publikum in Dresden war spürbar ergriffen –

auch die Zuschauer im Livestream, folgten gebannt ihrer Botschaft. In einem

Speaker-Wettbewerb, der für präzise Inhalte und fesselnde Performance bekannt ist, bewies

Katja Neitzel eindrucksvoll: Wahre Schönheit beginnt in der Körpermitte. Und die Methode

mit der Blaubeere ist erst der Anfang einer magischen Reise zu einem leichten Bauchgefühl.

Firmenbeschreibung – Katja Neitzel

Katja Neitzel ist die führende Expertin für Frauengesundheit im deutschsprachigen Raum. Als Präventionstrainerin, Beckenboden- und Pilates-Expertin sowie vierfache Mutter kennt sie die Herausforderungen von vielbeschäftigten Frauen und Mamas aus eigener Erfahrung. Mit der leichten Bauchgefühl-Methode hilft sie Frauen (und zunehmend auch Männern), ihre natürliche Körperform zurückzugewinnen – mit einer straffen Taille, einem gestärkten Beckenboden und einem neuen Körperbewusstsein.

Ihr Ansatz verbindet effektive Bewegung mit einem tiefen Verständnis für den eigenen Körper, damit Frauen sich nicht länger fremd oder unwohl fühlen, sondern in ihre volle Kraft kommen. Ohne extreme Diäten oder überfordernde Trainingsprogramme – dafür mit Leichtigkeit, Klarheit und nachhaltigen Erfolgen. Ihr Ziel: Frauen dabei zu unterstützen, ihren Körper nicht als Last, sondern als kraftvolle Basis für ein erfülltes Leben zu sehen.

