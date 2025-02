Mut verändert alles: ATELIER DE COURAGE setzt Zeichen gegen Angst und Stillstand

Von Unsicherheit zur Selbstbestimmung – ein Programm aus Hamburg zeigt, wie wir unsere Ängste überwinden können.

Laut einer Umfrage der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen blicken 63 % der Deutschen besorgt in das Jahr 2025. Über 60 % der Befragten in EU-Ländern äußern signifikante Zukunftsängste (European Social Survey). Immer mehr Menschen fühlen sich im Leben verunsichert, besorgt und ausgebremst. Sie wollen vorankommen, doch Ängste halten sie wie Klebstoff davon ab, unabhängige Entscheidungen zu treffen, neue Vorhaben anzugehen oder Veränderungen zu wagen. Genau hier setzt das Atelier de Courage von Ila Miers an – und bietet eine Lösung, die nicht nur ‚Mut macht‘, sondern Mut wachsen lässt.

„Mut ist kein spontaner Akt“, sagt Ila Miers, Gründerin des Hamburger Ateliers für systemisches Coaching und Mutmentoring. „Es ist eine Haltung, die wir erlernen und bewusst stärken können.“ Mit ihrem Online-Programm „Mut verändert alles!“ hilft die erfahrene Coach und Expertin für Selbstwirksamkeit Menschen dabei, ihre inneren Barrieren zu durchbrechen und Ängste abzubauen – Schritt für Schritt, praxisnah und nachhaltig.

Die Idee hinter dem Programm: Angst und Mut stehen in einer engen Beziehung. Während Angst oft als Bremsfaktor wahrgenommen wird, gibt Mut den Antrieb, das Leben aktiv zu gestalten. Für viele bleibt der Sprung aus der Komfortzone ein unerreichbarer Wunsch. „Wir alle kennen das Gefühl, an unsichtbaren Grenzen zu scheitern“, erklärt Miers. „Doch diese Grenzen sind oft weniger real, als wir denken.“

Im Zentrum des Programms stehen die „Fünf Ebenen des Muts“ des ATELIER DE COURAGE. Auf diesen fünf Ebenen lernen die Teilnehmenden, ihre Verhaltensdynamiken zu verstehen, Überzeugungen zu hinterfragen und gezielt mutige Vorhaben zu entwickeln. So überwinden sie sowohl innere als auch äußere Hindernisse und durchbrechen ihre Angstbarrieren.

Für viele Teilnehmende ist dieser Durchbruch ein lebensverändernder Moment. So beschreibt eine Coaching-Kundin ihre Erfahrung: „Ich habe nach und nach erkannt, was mich alles zurückhält und wie groß meine Möglichkeiten sind. Ich fühle mich unabhängiger, freier und kann endlich Dinge wagen, die ich jahrelang vor mir hergeschoben habe.“

Das Atelier de Courage setzt ein Zeichen in einer Zeit, in der viele Menschen Orientierung suchen. Es zeigt: Mut ist keine angeborene Eigenschaft, sondern eine Fähigkeit, die jeder von uns entwickeln kann. Mut ermöglicht uns, unabhängig von äußeren Belastungen unser Leben selbstbestimmt zu gestalten. Denn ‚Mut verändert alles‘.

Mehr Informationen unter mail@atelierdecourage.com und www.atelierdecourage.com

Das ATELIER DE COURAGE hat sich auf systemisches Coaching und Mutmentoring spezialisiert. Gegründet von Ila Miers, bietet das Unternehmen Programme an, die Menschen dabei unterstützen, ihre Ängste zu überwinden und eine mutige, selbstbestimmte Lebensweise zu entwickeln. Das Kernangebot, das Online-Programm „Mut verändert alles!“, hilft Teilnehmern, innere Blockaden zu durchbrechen und nachhaltige Veränderungen zu erreichen. Durch praxisnahe Methoden und das Konzept der „Fünf Ebenen des Muts“ fördert das ATELIER DE COURAGE individuelles Wachstum und Selbstwirksamkeit.

Kontakt

ATELIER DE COURAGE

Ila Miers

Hohenesch 42

22765 Hamburg

+491732357262



http://www.atelierdecourage.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.