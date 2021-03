BMF kündigt Partnerschaft mit Materialise an

Boston Micro Fabrication (BMF), Pionier im Bereich mikroskaliger 3D- Drucksysteme, gab heute eine Software-Partnerschaft mit Materialise, einem weltweit führenden Anbieter von 3D-Drucklösungen, bekannt. Magics Print for BMF ist eine maßgeschneiderte, schlüsselfertige Lösung für die Datenaufbereitung und Druckvorbereitung des Branchenführers Materialise für die Mikro-Präzisions- 3D-Drucksysteme von BMF auf Basis der Projection Micro Stereolithography (PμSL).

Magics Print for BMF verbessert die Erzeugung von Stützstrukturen. Mehr Typen und Stile von Stützstrukturen sorgen für eine bessere Anpassung an die Bauteil-Geometrien des Anwenders. Dadurch wird der erfolgreiche Aufbau abgesichert und die Genauigkeit weiter erhöht. Die Zeit für die gesamten Vorarbeiten wird erheblich reduziert.

Dank Magics Print for BMF wird die gesamte, software-gestützte Bauvorbereitung mit einem Werkzeug durchgeführt. Der Prozess beginnt mit dem Import von STL-Dateien von Bauteilen, die sich beliebig verschieben, drehen und skalieren lassen. Diese lassen sich duplizieren, in Gruppen anordnen, automatisch platzieren und ausrichten. Nun wird die Stützstruktur mit anpassbaren Profilen für Punkt-, Linien-, Block-, Kegel- und Baumstrukturen generiert. Abschließend erstellt der Magics Build Processor hochauflösende Bau-Daten für die einzelnen Schichten.

“Durch die heutige Vereinbarung verbinden wir die Stärken unserer führenden 3D-Software zur Dateibearbeitung mit der leistungsstarken PµSL 3D- Drucktechnologie von BMF,” sagt Karel Brans, Sr Market Director, Materialise. “Dies wird den Kunden von BMF helfen, den höchsten Grad an Präzision und Genauigkeit zu erreichen, der heute auf dem Markt verfügbar ist.”

“Wir sind begeistert, mit Materialise zusammenzuarbeiten und unseren Kunden ein erstklassiges Tool zum Importieren, Fixieren und Bearbeiten von 3D- Dateien zur Verfügung zu stellen. Magics Print for BMF gewährleistet unseren Kunden einen reibungslosen Arbeitsablauf und schafft eine einfache Schnittstelle zwischen der Erzeugung von 3D-Dateien und der microArch-Linie von Mikro-Präzisions-3D-Druckern. Magics Print for BMF passt zu unserem Ziel, unseren Kunden Produkte von höchster Qualität zu liefern”, sagt John Kawola, CEO of Global Operations, BMF.

Mit Boston Micro Fabrication (BMF) betritt ein neuer Anbieter von hochpräzisen DLP-Systemen den Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der additiven Fertigung mit Polymeren und Verbundwerkstoffen produzieren die microArch 3D-Drucker hochpräzise Bauteile bei 2μm Druckauflösung mit +/- 10µm Maßstabsgenauigkeit. Damit eröffnen sie eine schnelle und kostengünstige Alternative zu hochauflösendem Spritzguss ebenso wie zur CNC-Bearbeitung.

Über BMF – Boston Micro Fabrication

Boston Micro Fabrication (BMF) hat sich auf 3D-Druck mit Mikropräzision spezialisiert. Das microArch-System des Unternehmens beruht auf einer 3D-Drucktchnologie namens PμSL (Projection Micro Stereolithography). Diese Technologie, ermöglicht eine schnelle Photopolymerisation einer Schicht flüssigen Polymers mittels eines UV-Lichtblitzes in mikroskaliger Auflösung. Durch anpassbare Optiken, eine hochwertige Bewegungsplattform und eine kontrollierte Verarbeitungstechnologie, entstehen genaue, hochauflösende 3D-Drucke für die Produktentwicklung, Forschung und industrielle Kleinserienproduktion. Dieser Durchbruch der Branche verschafft Herstellern die Vorteile des 3D-Drucks ohne Abstriche an Qualität oder Skalierbarkeit.

BMF wurde 2016 gegründet und unterhält Niederlassungen in Singapur, Boston, Shenzhen und Tokio. Für weitere Informationen über BMF besuchen Sie bitte www.bmf3d.de

Bildquelle: BMF Precision Inc.