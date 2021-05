Bodenversand24 bietet neue innovative Versiegelungsprodukte von RZ

Bodenversand24 ist einer der europaweit führenden Onlineplattformen für Bodenbeläge und Zubehör. Mit Bodenbelägen von über 100 namhaften Herstellern und einem Produktsortiment mit mehr als 30.000 Artikeln bietet es die optimale Plattform für private und gewerbliche Kunden. Für jedes Bauvorhaben ist ein passender Boden vorhanden.

Bei der großen Auswahl an Bodenbelägen bedarf es auch der optimalen Reinigung und Pflege des Bodens. Bodenversand24 hat mit RZ- Systeme einen starken Anbieter an seiner Seite und damit die Option Ihnen ein aufeinander abgestimmtes Reinigungs- und Pflegesortiment anzubieten. Die RZ-Artikel sind in enger Zusammenarbeit mit der Bodenbelagsindustrie getestet und abgestimmt worden, so dass die ursprüngliche und von Ihnen gewünschte Optik Ihrer Böden erhalten bleibt.

RZ Turbo Protect Plus – transparente Versiegelung für elastische Bodenbeläge:

Der matte und wasserbasierte 2-Komponenten-Versiegelungslack schützt Ihren elastischen Boden langfristig – unabhängig davon, ob Sie erst frisch verlegen oder nur renovieren. Wichtig ist zu beachten, dass RZ Turbo Protect Plus nur auf Vinyl, PVC, CV, Linoleum, und Kautschuk mit glatter bzw. leicht strukturierter Oberfläche anwendbar ist.

Die Vorteile:

– Kosten-/Zeitersparnis durch nur einmaligen Auftrag

– erleichtert die Unterhaltsreinigung

– hervorragende Wiederanschmutzungsbeständigkeit

– hervorragende Beständigkeit gegenüber Handdesinfektionslösungen

RZ Turbo Protect Color – farbige Versiegelung für elastische Bodenbeläge:



Der farbige und wasserbasierte 2-Komponenten Versiegelungslack bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Bodenbelag neu zu erfinden: die farbliche Veränderung durch RZ Turbo Protect Color erlaubt es Ihnen den Raum ohne Neuverlegung neu zu gestalten.

Sehr einfache Handhabung und Vorbereitung: Mischen Sie die Komponenten A und B, lassen Sie es etwa 5 Minuten vorreagieren und beginnen Sie dann bereits mit der Beschichtung.

Die Vorteile:

– Kosten/-Zeitersparnis (kein Belagswechsel notwendig)

– erleichtert die Unterhaltsreinigung

– schnelle und einfache Anpassung an neue Raum-/Farbkonzepte

– hervorragende Wiederanschmutzungsbeständigkeit

– hervorragende Beständigkeit gegenüber Handdesinfektionslösungen

Mit diesen Vorher-/ Nachher-Bildern sehen Sie, dass mit nur einer Beschichtung der Boden aussieht wie neu verlegt.

Firmenkontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

062130735233

062130735235

info@bodenversand24.de

http://www.bodenversand24.de

Bildquelle: @Copyright 2021. Uzin Utz AG