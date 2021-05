Klappbare Stehtische die keine Wünsche mehr offen lassen

Auf der Suche nach klappbaren Stehtischen kommt man an der Firma

Lönne & Sohn GmbH, die im münsterländischen Oelde beheimatet ist, nicht vorbei.

Das Sortiment sieht Stehtische und klappbare Stehtische aller Art vor.

Die Angebotsvielfalt lässt in diesem Segment keinen Kundenwunsch unerfüllt.

Bei Veranstaltungen jeder Größenordnung kommen die Stehtische zum Einsatz.

Die Anzahl der verschiedenen Designs, ob rustikal, klassisch oder modern ist groß und die Verarbeitung hat Spitzenqualität.

Bierstehtische, Konferenztische, Prüfungstische, Bistrotische, sind Beispiele, wie

vielfältig die Angebotsliste der Fa. Lönne ist.

Die Tischplatten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.

Für den Einsatz im Außenbereich gibt es wetterfeste Varianten.

Dank der verwendeten Materialien sind viele Stehtische für den Außenbereich geeignet und beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.

Beim Grillvergnügen im eigenen Garten oder im Bierzelt auf der dörflichen Festwiese, das leicht zu montierendes und bequeme Mobiliar trägt zum Gelingen einer jeden Feier bei.

Sevelitplatten, Multiplexplatten, Spanplatten, Schichtplatten, Vollkunststoffplatten und massive Buchenplatten sind erhältlich und

bei der Auswahl der Dekore für die Stehtische sind keine Grenzen gesetzt. Ahorn, Walnuss, Wenge, Wildeiche, Buche, Pinie, u.v.m. und bei den Untergestellen gibt es für jeden Geschmack ein Angebot.

Wer ausgefallenes Mobiliar wie zum Beispiel elipsenförmige Banketttische für eine große Festtafel oder eine Hochzeitsfeier sucht, wird bei Klappmöbel Lönne mit Sicherheit fündig! Sogar als Stehtische.

Besonders elegant ist ein Brückenklapptisch, der durch sein edles Design, und durch eine besondere, benutzerfreundliche Handhabung besticht.

In der Konstruktion von Stehtischen für alle Anforderungen zeigt das Unternehmen höchste Kompetenz. Die hochwertigen Stehtische ermöglichen eine einfache Handhabung und eine relativ wartungsfreie Nutzung mit langer Lebensdauer.

Für das platzsparende Unterbringen der klappbaren Stehtische gibt es passende Transportboxen oder Transportwagen auf Rollen und für die besonderen Anlässe kommen Hussen zum Einsatz.

Wir sind Hersteller von Klappmöbeln, für Veranstaltungen und Events.

Kontakt

Carl Lönne & Sohn GmbH

Robert Lönne

Am Landhagen 24

59302 Oelde

02522/4665

info@klappmoebel.de

http://Klappmoebel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.