Bodenversand24 bietet ter Hürne Böden für gesundes Wohnen

Mit 9 Kollektionen und insgesamt 84 unterschiedlichen Parkettböden bietet Bodenversand24 das komplette Programm von ter Hürne Böden für ein gesundes Wohnen.

An Parkett ist das Besondere, dass es ein nachhaltiges Produkt ist. Holz ist natürlich und wächst stetig nach. ter Hürne geht bedacht im Umgang mit Holz um und sorgt dafür, dass es nicht „schlecht behandelt“ wird. Schwermetalle und Ammoniake haben im ter Hürne Parkett nichts zu suchen. Es werden nur Zutaten verwendet, die gesund sind.

Holz speichert zwei- bis dreimal mehr Wärme als Dämmmaterialien. Oberflächen aus Holz schlucken Schallwellen und mildern den Hall. Stimmen und Geräusche sind klarer für die Ohren. Mit einem Parkettboden liegt die Luftfeuchtigkeit bei ca. 40 bis 60 Prozent. Das sorgt für ein gesundes Raumklima und es vermindert Schimmelbildung.

Alle Böden sind wohngesund – zertifiziert durch den Blauen Engel und das renommierte Eco-Institut.

Bei geöltem Parkett werden edle Öle, die für das Wohlbefinden einwandfrei sind, verwendet. Offenporiges Material wie Holz saugt Öl tief in sich ein. Daher werden bevorzugt gute Ölsorten wie Lein- und Walnussöl verwendet.

Beim lackierten Parkett von ter Hürne wird in mehreren Arbeitsschritten Lackschichten aufgetragen. Zum Schluss besteht das Finish aus bis zu zehn Schichten. Die Oberfläche wird belastbar und flexibel. Der Lack schützt vor leichten Stößen und Kratzer ebenso wie vor dem Eindringen von Feuchte.

Unter Gesundes-Wohnen erklärt ter Hürne im Detail, was alles für ein gesundes Wohnumfeld wichtig ist.

Bodenversand24 bietet mit der Kollektion Unique 10 handveredelte Landhausdielen für individuelles Wohnen im Vintage-Look. Jedes Dessin ist einzigartig.

In der Kollektion Heaven werden 6 extra mattlackierte Dessins vorgestellt, die mit einem natürlichen Look und der ausgeglichenen Naturholz-Sortierung für ein ausgewogenes Bodenbild sorgen. Heaven – einfach himmlisch.

Mit der Kollektion Earth wird eine Auswahl von 5 geölten, ausdrucksstarken Landhausdielen geboten. Der Einsatz von Räucher- und Effektölen sorgt für eine intensive Farbwirkung.

Landhausdielen mit Rundkante findet man in der Kollektion Moods of Provence. Eiche Landhausdielen in 7 unterschiedlichen Farben und mit Rundkante vermitteln einen weichen Übergang von Diele zu Diele.

Konturierte Schiffsböden & Flechtmuster befinden sich mit 10 Designs im Vintage-Look in der Kollektion Contours. Schiffsböden und Flechtmuster haben eine umlaufende Fase. Mit der Contura-Fase grenzen sich deutlich die Planken voneinander ab.

In 4 weiteren Classic Kollektionen werden geölte und lackierte Designs angeboten. Ob Grand Naturals, Grand Velvet, Pride of Nature oder Satin Elements, unter 44 weiteren wunderbaren Böden sollte der Parkettliebhaber seine Lieblingsdiele finden.

ter-huerne Parkett ist eine Verführung wert. Bodenversand24 bietet das komplette Programm. Eine Reise in die Welt des Holzbodens lohnt sich.

