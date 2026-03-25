Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique Hotel Sansibar im tropischen Paradies von Jambiani

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist ein einzigartiges Boutique Hotel auf Sansibar, das Reisende inmitten des tropischen Dschungels von Kibigija bei Jambiani willkommen heißt. ( www.hotel-sansibar.com & www.greenoceanzanzibar.com)

Boutique Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Dieses exklusive Hideaway vereint nachhaltigen Luxus, authentische Inselkultur und absolute Ruhe – ideal für alle, die ein besonderes Boutique Hotel Sansibar suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation erleben Gäste hier eine private Atmosphäre fernab vom Massentourismus. Die traumhaften weißen Sandstrände der Ostküste rund um Jambiani und Paje sind nur wenige Minuten entfernt und bieten perfekte Bedingungen zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

Naturerlebnis am Boutique Hotel Sansibar: The Cave Jambiani

Ein außergewöhnliches Highlight direkt neben dem Boutique Hotel Sansibar ist die berühmte Wasserhöhle The Cave Jambiani. Dieses natürliche Süßwasserbecken in einer Kalksteinhöhle zählt zu den faszinierendsten Orten der Insel.

Das kristallklare Wasser, das Spiel von Licht und Schatten sowie die ruhige, fast mystische Atmosphäre machen diesen Ort zu einem unvergesslichen Erlebnis. Gäste des Hotel Green Ocean Zanzibar genießen hier einen der exklusivsten Naturspots Sansibars praktisch vor der Haustür.

Stilvolle Unterkünfte im Boutique Hotel Sansibar

Das Hotel Green Ocean Zanzibar gehört zu den charmantesten Boutique Hotels auf Sansibar und überzeugt mit individuell gestalteten Unterkünften:

Tiny Villas mit Rooftop-Terrasse

Die drei exklusiven Tiny Villas bieten auf zwei Etagen jeweils 24 m² Wohnfläche, ein komfortables Doppelbett, ein modernes Badezimmer sowie eine private Dachterrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Komfortable Doppelzimmer mit Gartenterrasse

Die stilvollen Doppelzimmer verfügen über 24 m², ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Terrasse – perfekt für entspannte Tage im Grünen.

Jede Unterkunft verbindet modernes Design mit authentischem Sansibar-Flair und unterstreicht den besonderen Charakter dieses Boutique Hotel Sansibar.

Pools, Entspannung und Sonnenuntergänge im Boutique Hotel Sansibar

Zwei großzügige Swimmingpools laden Gäste im Hotel Green Ocean Zanzibar zum Entspannen unter Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Besucher frische exotische Drinks in tropischer Atmosphäre.

Ein besonderes Highlight in diesem Boutique Hotel Sansibar sind die spektakulären Sonnenuntergänge: Wenn die Sonne im Indischen Ozean versinkt, verwandelt sich der Himmel in ein beeindruckendes Farbenspiel aus Gold, Orange und Violett – erlebbar von der privaten Terrasse, dem Garten oder dem hauseigenen Restaurant.

Kulinarik im Boutique Hotel Sansibar: Banana La Mama Restaurant

Das hauseigene Banana La Mama Restaurant im Hotel Green Ocean Zanzibar macht das Boutique Hotel Sansibar auch kulinarisch zu einem besonderen Erlebnis. Hier steht die Banane im Mittelpunkt kreativer Gerichte – von herzhaften Kochbananen bis zu süßen exotischen Variationen.

Frischer Fisch, regionale Zutaten und aromatische Gewürze verschmelzen zu einzigartigen Geschmackserlebnissen. Ergänzt wird das Angebot durch hausgemachten Bananenwein – eine echte Spezialität Sansibars.

Yoga & Retreats im Boutique Hotel Sansibar

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist nicht nur ein Boutique Hotel auf Sansibar, sondern auch ein Ort für ganzheitliche Erholung. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten bietet ideale Bedingungen für Entspannung und Achtsamkeit.

Das Angebot umfasst:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreats

– Meditation und Achtsamkeit

– Massagen und Wellnessprogramme

Die Kombination aus Natur, Ruhe und tropischem Klima macht dieses Boutique Hotel Sansibar zu einem perfekten Rückzugsort für Körper und Geist.

Aktivitäten rund um das Boutique Hotel Sansibar

Dank seiner Lage ist das Hotel Green Ocean Zanzibar ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Erlebnisse auf Sansibar:

– Kitesurfen in Jambiani und Paje

– Schnorchel- und Tauchausflüge

– Delfinbeobachtungen

– Bootsfahrten entlang der Küste

– Reiten am Strand

– Candlelight-Dinner in The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Dieses Boutique Hotel Sansibar verbindet Erholung mit Abenteuer auf einzigartige Weise.

Nachhaltiges Boutique Hotel Sansibar

Nachhaltigkeit steht im Hotel Green Ocean Zanzibar im Mittelpunkt. Als umweltbewusstes Boutique Hotel Sansibar setzt die Eco Lodge auf:

– nachhaltige Bauweise

– lokale Materialien

– plastikfreie Konzepte

– Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten und Fischern

So entsteht ein verantwortungsvoller Tourismus, der Natur und Gemeinschaft gleichermaßen respektiert.

Persönliche Gastfreundschaft im Boutique Hotel Sansibar

Geführt wird das Boutique Hotel Sansibar Hotel Green Ocean Zanzibar von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und Engagement jeden Aufenthalt besonders machen. Die persönliche Betreuung und Liebe zum Detail schaffen eine warme, einladende Atmosphäre.

Boutique Hotel Sansibar: Ein Ort für unvergessliche Erlebnisse

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist mehr als nur eine Unterkunft – es ist ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus verschmelzen. Wer ein außergewöhnliches Boutique Hotel Sansibar sucht, findet hier Ruhe, Inspiration und unvergessliche Momente.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave

Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.

Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel

Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.

Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort

Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.

Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.

Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.

Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre

Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.

Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.

Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant

Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.

Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.

Yoga, Retreats und Erholung

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreat-Wochen

– Meditation und Achtsamkeit

– individuelle Wellnessprogramme und Massagen

Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

Sansibar entdecken

Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:

– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje

– kulturelle Dorfbesuche

– Ziplining durch tropische Landschaften

– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.

Gastgeber mit Herz

Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.

Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Firmenkontakt

Hotel Green Ocean Zanzibar

Melanie Sitter

Kibigija Jambiani TZ

72108 Zanzibar

+255 657 328 529



http://www.hotel-sansibar.com

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