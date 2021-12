BPO-Provider eröffnet Niederlassung in Shopping-Center

Teleperformance Germany Group feiert Markteintritt in Kroatien mit neuem Store- Konzept für eine virtuelle Arbeitswelt.

Dortmund, Dezember 2021 – Die Teleperformance Germany Group expandiert und geht neue Wege: Am 18.12.2021 eröffnet der Anbieter digitaler Unternehmensdienstleistungen eine Niederlassung, inmitten eines der meist frequentierten Einkaufszentren Kroatiens, der Avenue Mall in Zagreb.er Avenue Es wird die erste und einzige physische Repräsentanz in dem Balkanland sein. Die Beschäftigten der Teleperformance Kroatien erbringen Kundenservices zu 100 % aus dem Homeoffice. 400 Mitarbeitende sollen es im Laufe des Jahres werden.

Bürokomplex ade: Teleperformance Germany ist das erste Unternehmen der Branche, das eine Niederlassung als Store, im Stile eines Ladengeschäftes eröffnet. Der neuartige Cloud Campus Store ist die zentrale physische Repräsentanz eines ansonsten rein virtuellen Unternehmens. Mit modernem Ambiente inmitten großstädtischen Einkaufstrubels positioniert sich Teleperformance Germany damit nicht nur als attraktiver Arbeitgeber nahe dem Menschen; der TP Cloud Campus Store ist gleichzeitig auch zentrale Anlaufstelle für Beschäftigte und Auftraggeber. Auf rund 125 Quadratmetern sind Recruiting, Mitarbeiterbetreuung, IT-Support, Schulungszentrum, Konferenzzentrum und Vertrieb in einem attraktiven Ambiente fokussiert. Der Store präsentiert sich in einem futuristisch frischen Look. Kühle Techno-Elemente im Zusammenspiel mit warmen Akzenten und Interaktionspunkten schaffen ein einladendes zeitgemäßes Ambiente, das Schwellenängste nimmt. Spontan und unkompliziert können Interessierte einen Eindruck vom Unternehmen erhalten, sich informieren, ausprobieren und in den im Dialog treten.

“Wir gehen dahin, wo die Menschen sind. Der Store ist unsere Antwort auf eine sich immer mehr verändernde Arbeitswelt”, erklärt Michel Schmidt, CEO der Teleperformance Germany Group. “Wir haben für eine virtuelle Arbeitswelt einen attraktiven Ort geschaffen, der nicht nur funktional ist, sondern Emotionen anspricht. Der Store macht unsere Services “sichtbarer” und “greifbarer” – sowohl für Auftraggeber als auch unsere Mitarbeitenden und Jobsuchende.”

Der Teleperformance-Store ist eine Weiterentwicklung des seit Jahren bewährten konzerneigenen Cloud-Campus-Konzeptes. Dabei arbeiten Beschäftigte vollständig aus dem Homeoffice. Angesichts der zunehmenden Bedeutung virtueller Arbeitsweisen ein weiterer Schritt, einer sich ständig verändernden Welt ein Stück weit voraus zu sein. Nach Kosovo, Bosnien und Herzegowina sowie Nord Mazedonien, ist Kroatien bereits das vierte Balkanland, in das die TP Germany Group expandiert.

Opening: 18.12.2021, ab 9.00 Uhr ab 9.00 Uhr

Anschrift: Avenue Mall, Avenija Dubrovnik 16, 10020, Zagrebvenue Mall, Avenija

Dubrovnik 16, 10020, Zagreb

Ansprechpartner vor Ort: Ralph Hoevenaars, Contact Center Manager Croatia, Ralph.Hoevenaars@teleperformance.com

Die Teleperformance Group ist ein weltweit führender Anbieter digital integrierter Unternehmensdienstleistungen und ein strategischer Partner der weltweit größten Unternehmen vieler Branchen. Die Teleperformance-Gruppe ist an der Pariser Börse notiert und im französischen Leitindex CAC 40 vertreten. Die Gruppe erzielte 2020 einen konsolidierten Jahresumsatz von 5.732 Millionen Euro. Teleperformance beschäftigt in 83 Ländern mehr als 380.000 Mitarbeitende, die in 170 Märkten und 265 Sprachen jährlich Milliarden von Kundenkontakten unterhalten. In Deutschland beschäftigt die Teleperformance Germany rund 3.000 Mitarbeitende an 6 Standorten und in zwei Cloud-Campus-Gesellschaften. Darüber hinaus betreibt die Teleperformance Germany nunmehr 4 Nearshore-Tochtergesellschaften in Bosnien- Herzegowina, dem Kosovo, Nord Mazedonien und Kroatien.

