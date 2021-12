Destination für “Herz-was-willst-du-mehr”- Reisen: Mexiko

Der Flug nach Mexiko dauert eineinhalb Stunden. Natürlich nicht von Deutschland aus. Aber von Havanna. Kein Wunder, dass ein renommierter Reiseveranstalter wie Erlebe-Reisen, der sich in den letzten Jahren einen guten Namen als Kuba-Spezialist gemacht hat, zukünftig Reisen nach Mexiko anbietet. Die kurze Distanz bietet sich an. Beide Länder ergänzen sich ideal und bieten Individualurlaubern zigfache Möglichkeiten für richtige “Herz-was-willst-du-mehr-Urlaube”.

Es lässt sich buchstäblich in alle Richtungen drehen und wenden. In Kuba beginnen und in Mexiko fortsetzen. Oder umgekehrt? Mexiko alleine? Kulturelle Highlights erleben? Faszinierende Geschichte aufnehmen? Menschen kennenlernen? Kulinarisch schwelgen? Am Strand absacken? Sport bis zum abwinken oder ausruhen bis zur völligen Erholung? Erlebe-Reisen kennt solche Anforderungsprofile aus langjähriger Erfahrung und vor allem – die schwäbischen Reisemacher haben die Antworten. In beiden Ländern.

Das künftige Mexiko-Angebot, zu dem die ersten Vorschläge auf der Internetseite https://www.erlebe-reisen.de/lateinamerika/mexiko/ zu finden sind, wird sich schwerpunktmäßig auf die Halbinsel Yukatan konzentrieren. Die dort vorzufindende Kombination aus Natur, Geschichte und Landschaft ist ideal für einen gelungenen Mix aus neugierig sein und Erholung. Ebenfalls wichtig, weil Sorgen im Urlaub nichts verloren haben. Yukatan gilt im Gegensatz zu anderen Landesteilen von Mexiko als sichere Gegend. Die phantastischen Bauwerke der Maya in aller Ruhe bewundern, Indiomärkte besuchen oder rund um Tulum faul in der Sonne liegen. Das und vieles andere mehr geben die Reisevorschläge von Erlebe-Reisen problemlos mehr.

Erlebe-Reisen setzt in Mexiko niemanden unter Zeitdruck. Auch die eiligen Urlauber werden bei einer 6-tägigen Mietwagen-Rundreise entspannt genießen und wichtige Highlights wie Chichen Itza oder Uxmal besuchen. Der Karibikstrand rundet diesen kurzen Trip ab. Für viel mehr Inhalt sind zwei Wochen sinnvoll, bei denen über die Highlights in Yukatan hinaus die Hauptstadt und beeindruckende Zeitzeugen wie Teotihuacan mit dem Sonnen- und dem Mondtempel beinhaltet sind.

Das alles und vieles andere mehr lässt mit den Reiseangeboten von Erlebe-Reisen Urlaub erwarten, die viele Alleinstellungsmerkmale besitzen. Für Menschen, die meinen alles gesehen zu haben, verstecken sich hier noch ungeahnte Möglichkeiten.

Erlebe-Reisen GmbH – Spezialist für erlebnisorientierte Individualreisen und Kleingruppenreisen u.a. nach Kuba, Myanmar und Mexico.

