Breess – finde deinen passenden Coach oder Mentor

Nicht nur beruflich, auch im Privatleben warten Hürden auf jeden von uns. Manche wirken unüberwindlich – speziell in aktuellen Zeiten von der heimischen Couch aus gesehen. Coaches reichen hierbei helfend ihre Hand. Welcher Coach ist nun aber passend? An diesem Punkt wenden sich Menschen an Breess. Kurz gesagt ist Breess eine Plattform für Hilfesuchende und Hilfeleistende. Um den beiden Gründerinnen von Breess zu helfen, kann man sich an einer Crowdfunding-Kampagne beteiligen. Hier ist es möglich, passende und exklusive Coachings zu kaufen.

Die Idee hinter Breess

Ins Leben gerufen wurde Breess von Svetlana Sobolevska und Mona Erb. Die Idee ist, gestressten, unglücklichen, blockierten, unzufriedenen und überforderten Menschen einen Weg aus ihrem Dilemma heraus zu zeigen – und das nicht irgendwann, sondern umgehend. Breess ist dabei Hilfe, Wegweiser und Treffpunkt, damit die Nutzer durch exklusives Coaching wieder ihr volles Potential ausschöpfen können.

Breess ist ein digitaler Marktplatz, auf dem jeder spezialisierte Fachleute aus Bereichen wie Karriere, Gesundheit, Achtsamkeit oder auch Stress-Management binnen kurzer Zeit finden kann. Die Nutzer von Breess können von überall und jederzeit ihre Angaben eingeben. Das System findet binnen weniger Augenblicke den am besten dazu passenden, meist akademischen Coach.

Crowdfunding – zusammen für Breess

Breess ist bislang selbst finanziert. Nun gilt es, das Angebot im Sinne der Nutzer zu verfeinern und zu erweitern. Dazu gehen die beiden Gründerinnen den Weg über Crowdfunding. Noch bis Anfang Januar können Interessierte auf www.wemakeit.com/projects/be-breess?locale=de das Projekt finanziell unterstützen. Als Belohnung wartet hier unter anderem ein New Year Dinner mit Svetlana Sobolevska und Mona Erb.