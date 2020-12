Das IT-Systemhaus bluvo aus Ratingen spendet zu Weihnachten wieder an lokale Einrichtungen

3.000 Euro für Obdachlose und hilfsbedürftige Tiere

Auch in diesem Jahr spenden Holger Blumenkamp und Marcus Vogel, Inhaber der bluvo AG, Lintorf, an soziale Einrichtungen in der Region, in der sie seit mehr als 25 Jahren als IT-Experten – mit mittlerweile 38 MitarbeiterInnen – erfolgreich tätig sind.

Nachdem bluvo im vergangenen Jahr den TUS Lintorf gefördert hatte, können sich in diesem Jahr sogar zwei Organisationen über eine Spende freuen.

Der Sozialdienst katholische Frauen Ratingen e.V. und die Tierhilfe Ratingen e.V. erhalten jeweils einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro

Der SKF ist ein katholischer Frauenfachverband, der in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie in den Hilfen für Menschen in sozialen, psychischen und wirtschaftlichen Notlagen tätig ist – ungeachtet von Nationalität, Weltanschauung und Religionszugehörigkeit. Die bluvo Spende kommt Obdachlosen zu Gute.

Marcus Vogel unterstreicht die Entscheidung für den SKF: “Gerade während der Corona-Krise hat sich die sowieso schon schwierige Lage für Obdachlose in unserer Stadt deutlich verschärft. Insbesondere in einer Krise benötigen hilfsbedürftige Menschen ohne ein eigenes, sicheres Zuhause, unser aller Unterstützung.”

Weitere Informationen: https://caritas.erzbistum-koeln.de/ratingen_skf/ueber-uns/organisation/

Die Tierhilfe Ratingen kümmert sich liebevoll um Tiere die aus unterschiedlichen Gründen kein Zuhause haben. Dazu Holger Blumenkamp, selbst Tierfreund: “Die Tierhilfe Ratingen e.V. wurde 1982 gegründet und kann somit schon auf 35 Jahre erfolgreiche Tierschutzarbeit zurückblicken. Neben der Vermittlung von Haustieren versucht der Verein durch Öffentlichkeitsarbeit mehr Bewusstsein und Verständnis für den Tierschutzgedanken zu vermitteln. Auch werden private Pflegestellen für die Versorgung von Tieren vermittelt. Gerne unterstützen wir dieses Engagement.”

Weitere Informationen: https://www.tierhilfe-ratingen.de/

Die bluvo AG ist das IT-Systemhaus für den Mittelstand aus Ratingen mit rund 300 Kunden, Das Unternehmen betreibt und optimiert IT-Infrastrukturen für mittelständische Unternehmen.

