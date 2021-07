BSI erhält DAkkS Akkreditierung für DIN EN 9100

BSI erhält die DAkkS Akkreditierung für die Norm DIN EN 9100 für Qualitätsmanagement in der Luft- und Raumfahrt.

Frankfurt am Main, 21. Juli 2021 – BSI, eines der weltweit größten Zertifizierungsunternehmen für Qualitätsmanagement in der Luft- und Raumfahrt, erhält die DAkkS Akkreditierung für die Norm DIN EN 9100.

Bereits in der Vergangenheit hat BSI seine internationalen Kunden unter den Akkreditierungen UKAS und ANAB nach der AS/EN 9100 zertifiziert. Nun hat BSI einen weiteren Meilenstein erfolgreich gemeistert und die DAkkS Akkreditierung für die europäische Norm des Qualitätsmanagements in der Luft- und Raumfahrt DIN EN 9100 erhalten. Die DAkkS Akkreditierung ermöglicht es BSI, nach einem erfolgreichen Audit ihren Kunden akkreditierte Zertifikate nach der Norm DIN EN 9100 auszustellen. Mit der Auszeichnung wird gewährleistet, dass BSI den höchsten europäischen Qualitäts- und Servicestandards gerecht wird. Kunden haben somit die Gewissheit, dass die von BSI ausgestellten Zertifikate sowohl glaubwürdig als auch objektiv sind.

Die Norm DIN EN 9100 repräsentiert die neuesten Best-Practice-Ansätze des Qualitätsmanagementsystems der Luft- und Raumfahrt und dient Unternehmen bei einer ständigen Verbesserung der Geschäftsprozesse mit dem Fokus, sich auf die Anforderungen der Kunden zu konzentrieren.

Tatiana Tarasova, Managing Director DACH der BSI Group Deutschland GmbH sagte dazu:

“Mit der Zertifizierung nach der europäischen Norm EN 9100 können wir unsere internationalen Kunden neben UKAS und ANAB auch DAkkS akkreditiert, unterstützen. Zukünftig freuen wir uns, gemeinsam mit unseren Kunden die neuen Anforderungen zu Sustainable Mobility, Responsible Sourcing und Decarbonization anzugehen. Wir setzen auf eine enge Zusammenarbeit mit der Luft- und Raumfahrtindustrie, um letztendlich Vertrauen für eine stabile und sichere Welt zu schaffen.”

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.bsigroup.com/de-DE/as-en-9100-standard-der-luft-und-raumfahrt/

Über BSI

BSI Group Deutschland GmbH (British Standard Institution) ist ein global agierendes Dienstleistungsunternehmen für Standardentwicklung, Training, Auditierung und Zertifizierung. BSI prüft und bewertet weltweit Produkte und Managementsysteme nach international gültigen Normen in Unternehmen verschiedenster Branchen, zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt, der Automotive- und Lebensmittelindustrie sowie in den Bereichen Bau, Energie, Gesundheitswesen, IT und Handel. Darüber hinaus gehören innovative Softwarelösungen, Cyber Security, Datenschutz, die Entwicklung von Standards und Normen sowie Weiterbildung zum Leistungsportfolio. Mit dem ganzheitlichen Modell zum Thema Organisatorische Widerstandsfähigkeit hilft BSI Unternehmen dabei, die eigene Organisation nachhaltig zukunftsfähig auszurichten. Als weltweit erste nationale Normungs-organisation und mit mehr als 100 Jahren Erfahrung ist BSI ein globaler Partner für 84.000 Unternehmen und Organisationen in über 190 Ländern.

Weitere Informationen unter www.bsigroup.com

