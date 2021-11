Buchinger Wilhelmi als Best Wellness Clinic ausgezeichnet

Die Klinik wurde bei den 7. World Spa Awards zur weltweit besten Wellnessklinik gekürt

Die Buchinger-Wilhelmi-Klinik in Überlingen wurde bei den 7. World Spa Awards zur weltweit besten Wellnessklinik gekurt. Mit seinem medizinisch-wissenschaftlichen Ansatz bietet Buchinger Wilhelmi sogar weit mehr als ein reines Wellnessprogramm: Über 100 Jahre Erfahrung im medizinisch begleiteten Heilfasten, eine eigene Forschungsabteilung mit Veröffentlichungen in internationalen Fachmagazinen, zehn spezialisierte Ärztinnen und Ärzte und weitere Expert*innen aus den Bereichen Therapie, Pflege

und Diagnostik machen Buchinger Wilhelmi zum weltweit führenden Anbieter fur Heilfasten, Integrative Medizin und Inspiration.

Das in vierter Generation geführte Familienunternehmen möchte seinen Gästen den Weg zu einem gesunden und erfüllten Leben ebnen. Ein in der Branche einmaliger Personalschlüssel – auf jeden Gast kommen etwa zwei Mitarbeitende – ermöglicht eine individuelle Rundumbetreuung durch das Pflegepersonal. Unser medizinisches Team hat rund um die Uhr Rufbereitschaft.

“Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung als World”s Best Wellness Clinic 2021, da sie gerade in einem so herausfordernden Jahr wie dem letzten die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter honoriert. Unser Ziel ist es, Menschen zu stärken und ihnen zu einem gesunden und erfüllten Leben zu verhelfen. Exakt dies honorierte die Jury mit der Auszeichnung”, so Leonard Wilhelmi, Klinikdirektor und Urenkel des Klinikgründers Dr. Otto Buchinger.

Die World Spa Awards werden seit 2015 von einer renommierten, international besetzten Jury verliehen, die damit herausragende Leistungen in der Spa- und Wellness-Branche weltweit prämiert. Die Auszeichnungen wurden 2021 zum siebten Mal vergeben.

Hoch über dem See und mit atemberaubender Aussicht liegen die Häuser von Buchinger Wilhelmi am Bodensee. Von hier geht der Blick über den waldgesäumten Überlinger See und die Insel Mainau bis hin zu den Gipfeln der schneebedeckten Alpen. In dieser einmaligen, nahezu mediterran anmutenden Landschaft erkannte Otto Buchinger den idealen Ort für eine Fastenklinik, wie er sie sich vorstellte: naturnah, großzügig und inspirierend.

