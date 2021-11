Kooperation zwischen Campus Kitzbühel und THE GROW

Offizielle Eröffnung am 18.11.2021

Dem Campus Kitzbühel e.V. unter der Leitung seines Präsidenten Olaf Niggemann ist es gelungen, die The Grow by SalsUp GmbH als Kooperationspartner zu gewinnen. Für die Region Tirol wurde Niggemann zum Chapter Vorstand von THE GROW berufen.

THE GROW, wie das deutsche Unternehmen mit Sitz in München und in Ergolding sowie mit Niederlassungen in Basel, Brixen und Wien kurz genannt wird, steht den Vorständen, Aufsichtsräten, CEOs und Geschäftsführern von mittelständischen Unternehmen in der DACH-Region für eine Clubmitgliedschaft offen.

Gegründet wurde das Unternehmen vom internationalen Mittelstand mit Familienunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften sowie von früheren Spitzenmanagern. Der ENTREPRENEURS Club versteht sich als ein europaweit führendes Netzwerk für Entscheider und Topmanager aus der mittelständischen Wirtschaft, aus Wissenschaft und Politik. Das Netzwerk dient dem Austausch über geschäftliche und wirtschaftliche sowie gesellschaftspolitische Themen. Die Stärkung der digitalen Systeme ist ein ganz besonderes Anliegen, ebenso wie der Ausbau einer Kooperation mit Start-ups in der DACH-Region.

Roadshows für Mittelstand, Start-ups und Entrepreneure, Breakfasts mit bekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik bis hin zum Charity-Golf-Turnier sind jährliche Highlights, die einen regelmäßigen Austausch aktiv fördern und den Clubmitgliedern einen nachhaltigen Mehrwert bieten.

THE GROW hat sich zur Aufgabe gemacht, die Zukunft des DACH-Raumes zu gestalten – als eine Initiative für mehr Innovation vom Mittelstand für den Mittelstand. Es gilt, die Wirtschaft, Unternehmen und Gründende nachhaltig zu unterstützen, sie sozusagen auf eine spannende Reise rund um innovative Ideen und echten Fortschritt mitzunehmen. Die Clubmitglieder sind am Puls der Zeit und erfahren als Erste von den besten und neuesten Ideen rund um den Mittelstand. So sollen und können Innovationen im DACH-Raum gehalten und der Wirtschaftsstandort Europa gesichert sowie gestärkt werden.

Der CAMPUS Kitzbühel e.V. mit Sitz in A-6372 Oberndorf/Kitzbühel in Tirol ist eine digitale Vernetzungsplattform. Sie bringt Unternehmen sowohl digital als auch physisch zusammen. Darüber hinaus ist der CAMPUS fokussiert auf die Erschließung der digitalen Unternehmer- und Geschäftswelt.

Mit seinen Angeboten als virtueller Unternehmensstandort und Workaction, für ein qualitatives zielorientiertes Netzwerken oder für regelmäßige Treffen zum persönlichen Austausch schafft der CAMPUS vielfältige virtuelle sowie reelle Verbindungen zwischen Unternehmen und Menschen aus der Region Kitzbühel, aus Tirol und darüber hinaus bis in den gesamten DACH-Raum.

Digitalisierung und Vernetzung gehören zu den besonderen CAMPUS-Merkmalen auch mit Alleinstellungsmerkmal. Innovationen, Ideen und Geschäftserfolge entwickeln sich aus dem Austausch und der Zusammenarbeit mit bewährten und vertrauten, aber auch mit neuen Partnern. Mit digitaler Kompetenz plus Souveränität bietet der CAMPUS ein starkes Netzwerk mit dem Ziel, durch eine noch engere Zusammenarbeit der Mitglieder und Partner neue Handlungsfelder zu erschließen und Ideen zu entwickeln.

Den CAMPUS-Mitgliedern und Partnern bietet sich eine Vielfalt an innovativen Möglichkeiten mit echtem Mehrwert. Ergänzend zur Nutzung der Vernetzungsplattform werden sie bei ihrer eigenen Digitalisierung unterstützt. Sie erhalten Vorzugsangebote der Kooperationspartner und können ihre eigenen Angebote, Produkte sowie Dienstleistungen auf werbewirksame Weise präsentieren.

Events und Vorträge, Meetings, Workshops sowie Seminare bis hin zu Gesprächen im persönlichen Dialog runden das CAMPUS-Angebot ab. Veranstaltungen wie “Die veränderten Arbeitswelten durch und mit Corona” oder wie “Die Zukunft unseres Finanzsystems” haben einen dauerhaften und immer wieder aktuellen Bezug zur Realität im heutigen Business.

An dieser Schnittstelle verknüpfen sich die Interessen von THE GROW und CAMPUS. Das Bindeglied zwischen beiden ist Olaf Niggemann als CAMPUS-Präsident einerseits sowie als neugewählter Chapter-Vorstand für THE GROW andererseits für Tirol als Alpenregion von Österreich bis nach Norditalien.

Die DACH-Region gehört zu den weltweit stärksten Wirtschaftsräumen. Täglich entwickeln junge Unternehmen und Start-ups neue Ideen. Mangels zielführender Investitionen durch potenzielle Geldgeber verlässt eine zunehmend wachsende Zahl an Gründerunternehmen die DACH-Region. Denen bieten THE GROW und CAMPUS durch ihre Kooperation eine gemeinsame Plattform, um auf dem Rückgrat der Wirtschaft zueinander zu finden – dem Mittelstand.

Durch die Vernetzung entsteht eine geradezu perfekte Kombination aus Innovation und Erfahrung zur gemeinsamen Stärkung der Wirtschaft.

Am 18.11.2021 findet die offizielle Eröffnung des Chapters Tirol statt. Neben den Gründern von The Grow, den Präsidenten Olaf Niggemann, Dr. Horst Wendling und Günter Peham werden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und Wissenschaft interessante Keynotes vortragen.

Interessierte können sich gerne zu der kostenfreien Veranstaltung am 18.11.2021 um 18.00 Uhr unter: kontakt@campus-kitzbuehel.com anmelden.

Oberndorf/Kitzbühel in Tirol, im Oktober 2021

Kontakt

Campus Kitzbühel e.V.

Olaf Niggemann

Pass-Thurn-Str. 23

6372 Kitzbühel / Oberndorf i.Tirol

06763048680

kontakt@campus-kitzbuehel.com

http://campus-kitzbuehel.com