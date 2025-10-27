Buchvorstellung: „Falterspuren“ von Katrin Wegner – ab 10. November 2025 im Buchhandel

Ein literarischer Entwicklungsroman über Identität und Herkunft, Schuld, Vergangenheitsbewältigung und Spurensuche

Im Mittelpunkt des Romans steht die 24-jährige Lina, Studentin der Zoologie, die in ihrem Leben vieles verheimlicht – insbesondere ihre Herkunft. Schon früh hat sie gelernt, andere zu verwirren und zu täuschen, sobald ihr Name fällt: Chavez. Er löst Reaktionen aus, weil ein berühmter Komponist ihn trägt, Ramon Chavez, ihr seit Jahrzehnten verschollener Großvater.

„Falterspuren“ ist ein Entwicklungsroman, der sich mit den Themen Identität und Herkunft, Schuld, Vergangenheitsbewältigung und Spurensuche befasst. Dabei geht es um die Fragen, wie stark Herkunft das Leben beeinflusst und wann man sich unweigerlich seiner Vergangenheit stellen muss. Der Roman spielt in Berlin, Mecklenburg, Paris, Chile, Ägypten und Hadamar und erzählt über die Zeitspannen hinweg aus verschiedenen Perspektiven. Anhand der Tagebücher ihrer Mutter und Aufzeichnungen eines Unbekannten begibt sich Lina auf eine Reise in die Vergangenheit. Die Spuren, die sie dabei verfolgt, sind wie Falterspuren: zart, kaum sichtbar und flüchtig, aber entscheidend, um das Ganze zu rekonstruieren – von der Nazizeit über die ersten Nachkriegsjahre bis zur Nacht ihrer Zeugung. Doch je mehr sie erfährt, desto mehr vermischen sich die Spuren und enthüllen Verrat, Flucht und ein Leben mit falscher Identität.

Matthias Bischoff, ehemaliger Cheflektor des Eichborn Verlags: „Wie Katrin Wegners virtuos mit verschiedenen Zeitebenen und Erzählstimmen jonglierender Debütroman große Zeitgeschichte und eine ganz besondere Familiengeschichte miteinander verknüpft, hat mich beim Lesen von Beginn an fasziniert.“

Buchdetails:

– Titel: Falterspuren

– Autorin: Katrin Wegner

– Verlag: Verlag Dreiviertelhaus

– Erscheinungsdatum: 10. November 2025

– Seitenanzahl: 268

– ISBN: 978-3-96242-913-3

– Preis Paperback: 25,00 EUR

– Auch als eBook erhältlich (PDF, ePub)

– Bezugsquellen: Amazon, Thalia, Hugendubel, Ex libri und in jeder Buchhandlung

Über die Autorin:

Katrin Wegner ist in Lüneburg geboren und aufgewachsen vor den Toren Hamburgs in der Nordheide. Nach dem Abitur studierte sie Klavier, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Soziologie sowie Regie in Berlin.

Seit 2001 erzählt sie Geschichten über Menschen und ihr Leben und hat für die ARD und das ZDF fast 60 Dokumentationen und Reportagen, u.a. 37 Grad, realisiert. Außerdem ist sie Autorin des Sachbuchs „Die Pille und ich – Vom Symbol der Befreiung zur Lifestyle-Droge“, erschienen 2015 im C.H.Beck Verlag. Dieses betrachtet drei Frauengenerationen, ihre Erfahrungen mit Aufklärung, der ersten Liebe und Sexualität. „Falterspuren“ ist ihr erster Roman. Derzeit schreibt sie an ihrem zweiten Buch, das die Geschichte einer notorischen Lügnerin erzählt.

Zur Buch-Webseite mit Leseprobe und weiteren Informationen: https://jetzt-pr.de/katrin_wegner_roman_falterspuren

Zum Verlag Dreiviertelhaus: https://www.dreiviertelhaus.de/

