BURGER ENGINEERING schließt mit neuem COTEK Netzteil technologische Lücke bei industriellen Anwendungen

Energieversorgung für vernetzte und automatisierte Produktionsumgebungen

Nürnberg, den 5. Juni 2025 – Die BURGER ENGINEERING GmbH ( www.burger-engineering.de), Spezialist für die Integration hochmoderner Netzteile in industrielle Anwendungen und Entwicklungsleistungen im Bereich Embedded- und Mechatroniksysteme, vertreibt und individualisiert seit vielen Jahren programmierbare Stromversorgungslösungen des taiwanesischen Herstellers COTEK. Neu im Sortiment ist ab sofort das AD-1500, eine leistungsstarke und flexibel einsetzbare Stromversorgung für moderne industrielle Anwendungen.

Entwickelt wurde das Netzteil speziell für den Einsatz in Automatisierungsanlagen, Laseranwendungen, Robotik und Fördertechnik – überall dort, wo Präzision, Regelbarkeit und Vernetzung gefragt sind. Es bietet einen regelbaren Ausgangsspannungsbereich von 12 bis 400 VDC bei einer Leistung von 1500W. Sowohl Spannung als auch Strom sind zwischen 0% und 105% frei programmierbar. Bis zu acht Geräte können über CAN-Bus parallel betrieben werden – das ermöglicht eine skalierbare Gesamtleistung von bis zu 12kW.

Industrielle Praxis gab den Impuls für die Entwicklung

Die Idee zur Entwicklung des COTEK Schaltnetzteils AD-1500 entstand aus dem konkreten Bedarf industrieller Kunden nach vernetzbaren, intelligent steuerbaren Netzteilen. BURGER ENGINEERING, erkannte diese Lücke frühzeitig und gab die Initialzündung für das neue Produkt. Gemeinsam mit COTEK wurde eine Lösung entwickelt, die konsequent auf die Anforderungen vernetzter und automatisierter Produktionsumgebungen zugeschnitten ist. Kompakt, skalierbar und kommunikationsstark.

Eine grafische Benutzeroberfläche ermöglicht die einfache Einrichtung und Überwachung aller Parameter. Und umfassende Schutzfunktionen (OVP, OLP, OTP, UTP) sorgen für einen zuverlässigen Betrieb – auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.

Typische Anwendungsbereiche für das neue COTEK Schaltnetzteil AD-1500 im industriellen Umfeld sind unter anderem

-Automatisierungsanlagen: Flexible Stromversorgung für Maschinen und Steuerungseinheiten

-Laseranwendungen: Präzise und stabile Versorgung sensibler Hochleistungsprozesse

-Robotik: Kompakte, regelbare Energiequelle für dezentrale Antriebseinheiten

-Fördertechnik: Steuerbare Versorgung von Motoren und Sensorik in modernen Materialflusssystemen

Damit schließt das AD-1500 die bislang bestehende Lücke zwischen konventionellen Industrienetzteilen und modernen, intelligent vernetzten Stromversorgungen und ermöglicht erstmals eine durchgängig skalierbare, Software gesteuerte Energieversorgung für hochautomatisierte Produktionsumgebungen.

Die BURGER Engineering GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP. Seit mehr als 33 Jahren bieten wir fertige Produkte sowie Dienstleistungen für die kundenspezifische Entwicklung an. Von der Schaltplan- und Layouterstellung, über Hardware-, Firmware- und Softwareentwicklung bis hin zur kompletten Produktentwicklung mit allen erforderlichen Prüfungen (V&V) und Zulassungen. Auch regulatorisch anspruchsvollen Branchen mit hohen Anforderungen an die funktionale Sicherheit / Safety und die Informationssicherheit / Security sind unser Metier. Ob Automotive, Medizintechnik, Automatisierungstechnik oder Antriebstechnik, wir bewegen uns sicher in den entsprechenden Normenumfeldern. Nach EN ISO 13485:2016, IEC 61508, ISO 26262 oder natürlich EN ISO 9001:2015. Transparente Planung und konsequentes Systems Engineering unter Verwendung leistungsfähiger Tools sowie ausgereifter Methoden und Prozesse stellen eine erfolgreiche Projektdurchführung sicher.

