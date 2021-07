Business Development Manager Torben Hochmayr verstärkt das Comstor Team

Berlin – 12. Juli 2021 – Comstor, einer der weltweit führenden Cisco Distributoren und ein Unternehmen der Westcon Group, erweitert das Business Development Team in Deutschland: Ab sofort steht Channelpartnern mit Torben Hochmayr ein langjähriger Netzwerk- und Data-Center-Experte beim Ausbau ihres Geschäfts mit Netzwerklösungen von Cisco zur Seite.

Der neue Business Development Manager bringt über zwanzig Jahre Erfahrung in der IT- und Hightech-Distribution mit: Vor seinem Wechsel zu Comstor war Torben Hochmayr viele Jahre in verantwortlicher Stellung bei Actebis Peacock und ALSO tätig und zeichnete dort unter anderem als Teamleader für den Ausbau des Data-Center-Business verantwortlich.

“Die technologische Innovation im Netzwerkmarkt schreitet rasant voran – und bietet dem Channel unzählige Möglichkeiten, sein Business weiterzuentwickeln”, erklärt Jens Tamm, Managing Director von Comstor. “Als VAD wissen wir aber, dass es alles andere als einfach ist, mit diesem enormen Innovationstempo Schritt zu halten. Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, unsere Partner aktiv beim Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen und für sie die Tür zu neuen Märkten aufzustoßen. Dabei kommt unseren Business Development Managern eine Schlüsselrolle zu und ich freue mich sehr, dass wir mit Torben Hochmayr einen so qualifizierten und erfahrenen Kollegen für diese wichtige Unit gewinnen konnten.”

Hintergrund: Comstor und Cisco

Comstor ist ein Unternehmen der Westcon Group und der weltweit führende Spezialdistributor für Cisco sowie für Lösungen im Bereich Netzwerk, Sicherheit, Mobilität und Konvergenz. Der in Berlin ansässige VAD steht seinen Partnern in allen Phasen ihrer Cisco Projekte – von der Pre-Sales-Betreuung bis zum Post-Sales-Support – mit einem breiten Portfolio von Professional Services zur Seite.

Mehr über Comstor erfahren interessierte Leser unter http://de.comstor.com/.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor (Westcon International) ist ein führender Distributor innovativer Business-Technologien. Aufsetzend auf Lösungen weltweit führender Hersteller ermöglichen wir es Unternehmen, sicher, produktiv, mobil und vernetzt zu agieren. Der Fokus liegt hierbei auf den geschäftskritischen Bereichen Security, Collaboration, Infrastruktur und Data Center. Unsere herausragende Kompetenz bei der Abwicklung globaler Projekte, bei der digitalen Distribution und bei der Erbringung technischer Services garantiert Kunden nachhaltigen Mehrwert. Technologie ist unser Geschäft – aber im Fokus stehen stets die Menschen, mit denen wir gemeinsam erfolgreich sind.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Stephan Nolden

Franklinstr. 28/29

10587 Berlin

+49 30 346 03 506

stephan.nolden@comstor.com

http://de.comstor.com/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

09131 / 812 81-0

info@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.