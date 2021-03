Business-Transformations-Coaches Julia Diehl & Tobi Förster erhalten German Web Award

Die Online-Business-Coaches Julia Diehl & Tobi Förster helfen Beratern, Trainern, Experten und Dienstleistern, ihr eigenes Online-Business zu planen und erfolgreich, aber nachhaltig aufzubauen

Für ihr ganzheitlich ausgerichtetes Transformationskonzept erhält das Duo Julia Diehl & Tobi Förster den German Web Award 2021.

Bei den German Web Awards messen sich die besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands in ihrem Potenzial, eine Marke innerhalb einer Zielgruppe als unverwechselbare Größen zu präsentieren. Wenn sie darin deutlich besser sind als ihre Mitbewerber, erhalten sie die begehrte Auszeichnung. Sie hebt die Agenturen auf das Podest einer Elite-Agentur, die fortan besonderes Vertrauen genießt.

Dabei spielt die Unternehmensgröße nur eine untergeordnete Rolle. Denn die Veranstalter der German Web Awards geben auch kleinen Agenturen die Möglichkeit, in der breit angelegten Werbelandschaft Deutschlands herauszuragen: Sie belohnen die Leistung einer Agentur, unabhängig von Mitarbeiterzahl oder Umsatz.

Anwärter erhalten die begehrte Auszeichnung in zwei Schritten. Zunächst absolvieren sie die Qualifikationsrunde. Hier verschafft sich die Jury anhand eines Fragebogens einen ersten Eindruck vom Unternehmen. Ist sie erfolgreich bestanden, erhält es in den drei Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit eine individuelle Punktzahl.

Hier erreichten Julia Diehl & Tobi Förster 8,05 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehören sie zur Spitzengruppe aus mehr als 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

Eigenes Online-Business dank Julia Diehl & Tobi Förster

Weltweit steigt der Bedarf an digitalem Coaching und online geführten Beratungstätigkeiten. Angesichts dessen gibt es immer mehr Menschen, die in den E-Learning-Bereich einsteigen und ihre individuelle Expertise weitergeben möchten. Dabei treibt sie der Wunsch an, sich ein zeitlich freies und ortsunabhängiges Leben abseits vom Hamsterrad zu kreieren.

Julia Diehl & Tobi Förster sind erfolgreiche Online-Business-Coaches und helfen Beratern, Trainern, Experten, Dienstleistern und allen, die sich zukünftig ebenso dazuzählen wollen, dabei, ihr eigenes Online-Business zu planen und erfolgreich, aber nachhaltig aufzubauen. Ihr Transformationskonzept beruht auf modernem E-Learning und Mentoring und hat sich schon dutzende Male für unterschiedlichste Branchen und Nischen bewährt.

Ganzheitliche Mentoring-Betreuung

Das Konzept des Duos besteht darin, Online-Coaches und Experten erfolgreich sichtbarer zu vermarkten, damit sie von echten Premiumkunden wertschätzend vergütet werden. Der Schlüssel zum Ziel ist smarte Online-Marketing-Digitalisierung. Die Business-Transformations-Coaches beraten im Eins-zu-eins-Video-Coaching sowie auch im sehr nützlichen und persönlich individuell gestalteten Online-Video-Gruppencoaching.

Wer mit seinem Online-Business eine ganz bestimmte Nische abdecken möchte, bekommt hier wertvolle Werkzeuge an die Hand, mit denen er sich darin klar als Experte positionieren und eine eigene Botschaft entwickeln kann.

Auch für Einsteiger auf der Suche nach Orientierung im Online-Coaching- und Beratungsmarkt haben die beiden genau die richtigen Ansätze, Ideen und Lösungen parat. Sie erkennen Potenziale und versteckte Expertisen ganz genau und schneiden sie perfekt auf ein brandneues Online-Business zurecht.

Deine digitale Transformation als Coach, Berater & Experte zu Deinem eigenen erfolgreichen Online-Business! Skaliere ortsunabhängig von 0 auf bis zu 6-stellige Jahresumsätze als gefragter Online-Coach, Berater & Experte! Zugriff auf erfolgserprobte 1:1 Vorlagen – um ohne Technikfrust zu automatisieren! Modernes E-Learning zum Erreichen Deiner gewünschten Ziele!

Firmenkontakt

Spiritual Business Coaching & Consulting GbR

Julia Diehl

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

+491781367740

info@spiritual-business-coaching.com

https://online-coach-werden.com/

