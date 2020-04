Busreisen – Zürcher & Co. Reisen – Carreisen Schweiz

Busreisen mit garantierter Durchführung ab Ende Mai 2020 – Car Tagesfahrten und Busrundreisen

Busrundreisen

Auf unserer Webseite präsentieren wir Ihnen unsere Busrundreisen mit dem Car. Das Reiseangebot an Qualitätsreisen umfasst neue Busrundreisen und Klassiker. Ob Neues oder Bewährtes: Allen Reisen gemeinsam ist unsere grosse Leidenschaft interessante, faszinierende, abwechslungsreiche und erholsame Busrundreisen zu den schönsten Orten Europas für Sie zusammenzustellen. Die Zürcher-Reisen Busrundreisen sind ein Genuss, Entspannung, Abenteuer, Erlebnis und neue Freundschaft, ohne Stress und Hektik in herzlicher und familiärer Atmosphäre. Gönnen Sie sich ein unvergessliches Reiseerlebnis – wir würden Sie gerne begeistern und danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen.

Car Tagesfahrten

Auf unserer Webseite offerieren wir Ihnen unsere Car Tagesfahrten. Das Reiseangebot an Qualitätsreisen umfasst neue Car Tagesfahrten und Klassiker. Ob Klassisch oder Bewährtes: Allen Car Tagesfahrten gemeinsam ist unsere grosse Leidenschaft abwechslungsreiche, erholsame und interessante Car Tagesfahrten zu den schönsten Orten für Sie zusammenzustellen.

Car Tagesfahrten mit dem Bus von Zürcher-Reisen, Stäfa, ist Genuss, Entspannung und Erlebnis, ohne Stress und Hektik und herzlicher und familiärer Atmosphäre.

Busrundreisen und Car Tagesfahrten mit garantierter Durchführung – es hat noch Plätze frei

Bei unseren Busrundreisen und Car Tagesfahrten ist die Durchführung garantiert. Achten Sie auf den Zusatz Durchführung garantiert. Eine garantierte Durchführung der Busrundreisen und Car Tagesfahrten gibt Ihnen Planungssicherheit und Sie profitieren zusätzlich von einem Frühbucherrabatt. Nichts ist ärgerlicher, als eine kurzfristig stornierte oder umgebuchte Reise – nicht bei uns. Lehnen Sie sich entspannt zurück und zählen Sie die Tage bis zur Abreise…

Einsteigeorte

Die Einsteigeorte für die Busrundreisen und Car Tagesfahrten sind Volketswil, Uster, Mönchaltorf, Esslingen, Oetwil am See, Meilen, Uetikon, Männedorf, Stäfa oder nach Absprache. In Volketswil besteht die Möglichkeit, das Auto in der Parkgarage für Fr. 4.00 pro Tag zu parkieren.

Reisebus Neoplan Cityliner 4****

Unser Reisebus, Baujahr 2015, ist mit den neusten umweltschonenden Euro 6 Partikelfilter mit AdBlue ausgerüstet. Er verfügt über modernste Sicherheits-Systeme wie ABS, EBS (elektronisches Bremssystem), LGS (Spurkontroll-System) sowie ACC (Fahrgeschwindigkeits-Regelung des Abstandes).

Lassen Sie sich von unserem angepassten Reiseprogramm 2020 überraschen. Mit grosser Leidenschaft und viel Herzblut haben wir viele interessante, faszinierende, abwechslungsreiche und erholsame Reisen zu den schönsten Orten für Sie zusammengestellt. Entdecken Sie mit uns unbekannte Regionen und freuen Sie sich auf spannende Abenteuer, bezaubernde Momente, einzigartige Erlebnisse und neue Freundschaften. Geniessen Sie während der ganzen Reise ohne Stress und Hektik unsere herzliche und familiäre Atmosphäre.

