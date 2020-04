Lean Management mit swissLean

Lean Management – pragmatisch, engagiert, konsequent – wir entschlacken Ihr Unternehmen.

Mit über 50 individuell anwendbaren Werkzeugen und Methoden, unterstützen wir KMU pragmatisch in der ständigen Verbesserung.

Wir erarbeiten mit Ihnen, konsequent auf sie zugeschnittene, hochwirksame Lean Management Systeme.

ERKLIMMEN SIE DEN GIPFEL DER EFFIZIENZ.

Wir sind Ihr Bergführer für:

-Individuell auf Sie abgestimmte LEAN Systeme

-Schulung der Führungskräfte

-Mitarbeitenden-Entwicklung

-Nachhaltige, ständige Verbesserung Kaizen/KVP

-Wertstrom-Analyse

-Wertstrom-Design

-Flow-Prinzip, fliessende Wertschöpfung

-Pull-Prinzip, der Kunde ist der Takt

-Total Quality Management

SwissLean betreut und unterstützt Sie in allen Phasen des Lean Management. Wir gehen flexibel auf Ihre Wünsche ein. Sie haben jederzeit die Kontrolle!

Machen Sie aus Ihren Mitarbeitenden Mitunternehmer – swissLean übernimmt die Schulung!

1.VERSCHWENDUNG

DIE BESEITIGUNG VON VERSCHWENDUNG UND DIE STÄNDIGE VERBESSERUNG BETREIBEN WIR MIT LEIDENSCHAFT UND MEHREREN METHODEN.

2.FÜHRUNG

IN DER UMSETZUNG VON LEAN MANAGEMENT SIND ES IMMER DIE FÜHRUNGSKRÄFTE, DIE DEN UNTERSCHIED AUSMACHEN. WIR BILDEN DIE FÜHRUNGSKRÄFTE IN DIESEM PROZESS AUS. DENN SIE STOSSEN DIE VERÄNDERUNGEN AN, SIE VERANKERN DIESE NACHHALTIG UND FORDERN DEN NEU ERREICHTEN ZUSTAND MITTELS DEFINIERTER STANDARDS EIN.

3.VERHALTEN

VERHALTENSENTWICKLUNG ALS ELEMENT FÜR EINE EFFEKTIVERE FÜHRUNGSARBEIT.

4.WERTE

WERTE PFLEGEN HEISST IDENTITÄT DURCH EINE BEWUSST GESTALTETE WERTEKULTUR SCHAFFEN.

KONSEQUENT GEFÜHRT, IST DAS PFLEGEN EINER WERTEKULTUR EIN LOHNENSWERTER PROZESS, DENN DARAUS KANN GROSSES ENTSTEHEN: NEUE GESCHÄFTSFELDER, KLARE POSITIONIERUNGEN, KRÄFTIGE ERSCHEINUNGSBILDER, TOLLE ERFOLGSGESCHICHTEN, STARKE WERBUNG. WER SIND WIR? WER WOLLEN WIR SEIN? WAS ZEICHNET UNS AUS? WAS TREIBT UNS AN? DER ANFANG BESTEHT AUS VIELEN FRAGEN, DEM MUT ZUR REFLEXION UND DEM DIREKTEN DIALOG.

Mit der swissLean Software, managen Sie Aktivitäten rund um das Thema Lean Management und Shopfloor Management.

Alle Module werden einzeln oder in beliebiger Reihenfolge eingesetzt. Sie haben keine Investitionskosten, bezahlen ab der Freischaltung der Module einen monatlichen Betrag, welcher anhand der Anzahl der Mitarbeitenden des definierten Standortes ermittelt wird.

Lean Management – starten und erfolgreich wachsen!

Mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in Lean Management setzen wir diese engagiert um. Beschreiten Sie mit uns diesen Weg, für eine nachhaltige Etablierung Ihrer Unternehmung.

Kontakt

swissLean

Markus Bischof

Churerstrasse 88

8808 Pfäffikon/SZ

+41 79 471 77 20

lean@swiss-lean.ch

https://www.swiss-lean.ch/

