bytehaus GmbH gegründet: Ein neues IT-Systemhaus für die Region Altmark und Wendland

Angesichts der steigenden Nachfrage nach zuverlässigen IT-Lösungen und -Dienstleistungen freuen sich die Gründer der bytehaus GmbH, Jeffrey Reichardt und Benjamin Ullrich, die Eröffnung ihres neuen Unternehmens bekannt zu geben. Mit einem Fokus auf persönlichen Service und höchste Kompetenz bietet bytehaus innovative IT-Lösungen für Unternehmen in Salzwedel und im Umkreis von 80 Kilometern an.

Eine Erfolgsgeschichte in der IT-Branche setzt sich fort

Die Wurzeln der bytehaus GmbH reichen bis ins Jahr 2012 zurück, als Benjamin Ullrich und Jeffrey Reichardt die Firma DevLabor gründeten. Begonnen im Wohnzimmer, entwickelte sich DevLabor rasch zu einem Innovationsführer in der IT-Branche mit über 20 Mitarbeitern. Mit Projekten wie der Abfall-App, die über 75.000 aktive Nutzer zählt, und zahlreichen weiteren erfolgreichen Projekten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, erlangte DevLabor schnell Anerkennung. Im Jahr 2019 gewann das Unternehmen den Wirtschaftspreis Altmark, und 2024 wurde es mit dem Landessiegel Sachsen-Anhalt „Das mitarbeiterorientierte Unternehmen – Hier fühle ich mich wohl“ ausgezeichnet.

„Wir wurden so oft nach IT-Services gefragt, dass wir bytehaus gründeten,“ erklärt Jeffrey Reichardt, einer der Geschäftsführer. „Unser Ziel ist es, mit bytehaus unsere Expertise weiter auszubauen und Unternehmen in unserer Region die besten IT-Lösungen anzubieten.“

Lokale Nähe und maßgeschneiderte Lösungen

Die bytehaus GmbH bietet eine breite Palette an Dienstleistungen an, darunter IT-Support, Managed Services, IT-Sicherheit und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Was bytehaus besonders auszeichnet, ist die lokale Nähe und die persönliche Betreuung. Mit einem Team von Spezialisten ist bytehaus stets bereit, die spezifischen Herausforderungen ihrer Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

„Wir denken IT aus Nutzersicht und machen komplizierte Dinge einfach,“ sagt Benjamin Ullrich. „Unsere Lösungen sind von Anfang an skalierbar und wachsen mit den Unternehmen unserer Kunden mit. So können sie den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Investition ziehen.“

Blick in die Zukunft

Die bytehaus GmbH startet mit einem klaren Wachstumskurs und dem Ziel, die Region Altmark und Wendland mit modernsten IT-Dienstleistungen zu versorgen. Angesichts der Prognose, dass bis 2030 schätzungsweise die Hälfte aller IT-Systemhäuser in Deutschland altersbedingt schließen wird, sieht bytehaus eine große Chance, sich als zuverlässiger Partner für Unternehmen zu etablieren.

„Wir sind stolz auf das, was wir mit DevLabor erreicht haben, und freuen uns auf die Zukunft mit bytehaus,“ sagt Jeffrey Reichardt. „Wir sind überzeugt davon, dass wir durch unsere Erfahrung und unser Engagement einen bedeutenden Beitrag zur digitalen Transformation in unserer Region leisten werden.“

Die bytehaus GmbH lädt alle Interessierten ein, sich über ihre Dienstleistungen und Angebote zu informieren und von der Expertise eines erfahrenen Teams zu profitieren.

