C4B legt Grundstein für mehr Wachstum

Germering, 20. August 2021 – Spaten und Bagger statt Bits und Bytes: Mit einem beherzten Spatenstich haben Bernd Woköck und Stephan Krä, das Vorstandsduo des Germeringer Software-Herstellers C4B, am Donnerstag den Grundstein für ihren neuen Firmensitz gelegt. Das dreistöckige Gebäude, das im Wohn- und Gewerbegebiet an der Augsburger Straße entsteht, soll neben den aktuell rund 60 C4B-Mitarbeitern auch vielen neuen Kollegen Platz bieten.

„Wir haben allein seit Jahresbeginn zwölf Mitarbeiter eingestellt“, berichtet Stephan Krä. „Diesen Kurs wollen wir auch die nächsten Jahre beibehalten.“ Die C4B Com For Business AG entwickelt Kommunikations-Software für Firmenkunden. Das Unternehmen wächst seit seiner Gründung 1999 kontinuierlich und hatte im vergangenen Jahr nicht zuletzt auch wegen des großen Homeoffice-Bedarfs einen weiteren Wachstumsschub erfahren.

Beim Spatenstich leistete auch Germerings Zweite Bürgermeistern Manuela Kreuzmair tatkräftige Unterstützung: „C4B zählt genau zu den innovativen und wachstumsstarken Unternehmen, die wir uns für den Standort Germering wünschen“, erklärt Kreuzmair. „Umso mehr freuen wir uns, dass C4B uns auch nach seinem Auszug aus der Germeringer Harfe erhalten bleibt.“

Vor drei Jahren wurde der Abriss der Germeringer Harfe beschlossen. Seither war C4B auf der Suche nach einer Alternative und schließlich an der Augsburger Straße fündig geworden. Der Einzug in die neuen Büros ist für Ende 2022 geplant.

Den Spatenstich nutzten der Bauherr und die verantwortliche Baufirma Fertigbau Haas, um sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Bauamt zu bedanken. Hierzu übergaben Haas-Geschäftsführer Daniel Ristow und Vertriebsleiter Johann Wimmer Stadtbaumeister Jürgen Thum eine Auszeichnung.

5.000 € für den DigiClub

Auch Jürgen Biffar, Vorsitzender des Germeringer DigiClubs, ging nicht mit leeren Händen. „Jedes IT-Unternehmen braucht dringend guten Nachwuchs“, so Bernd Woköck. „Und je früher man diesen für Technik und IT begeistert, umso besser. Hier leistet Jürgen Biffar mit dem DigiClub und seinen Technikcamps wirklich hervorragende Arbeit!“ Um diese Arbeit zu unterstützen, überreichte Woköck Jürgen Biffar und Technikcamp-Leiterin Sophie Hetsch eine Spende in Höhe von 5.000 €. „Besser können wir gar nicht in die Zukunft investieren“, ist sich Woköck sicher.

Die Zukunft spielte auch bei der Gebäudeplanung eine große Rolle. Hier lag der Fokus auf einer möglichst ökologischen und nachhaltigen Bauweise. Der neue Firmensitz von C4B entspricht dem BEG-Effizienzhaus 40 EE. In der Tiefgarage werden Ladestationen für Elektroautos bereitstehen. Der Strom hierfür wird aus der eigenen Solaranlage gewonnen. Das wichtigste „Detail“ liegt ebenfalls auf dem Dach: „Ganz zu Beginn gab es eine Umfrage unter den Mitarbeitern, was wir bei der Bauplanung unbedingt berücksichtigen müssen. Nachdem die Antworten verblüffend einhellig waren, kann man mit Fug und Recht sagen, dass wir das komplette Gebäude rund um die Dachterrasse geplant haben“, schmunzelt Krä.

Vorschlag Bildunterschrift

Schwungvoll am Spaten: Daniel Ristow (Haas Fertigbau), Germerings Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair, Stephan Krä und Bernd Woköck (beide C4B)

###

Start Download Word-Dokument: C4B PM Spatenstich lokal_final_210820

Start Download Bildmaterial: C4B_Spatenstich-Presse.zip

###

Über C4B Com For Business AG

Die C4B Com For Business AG ist – mit mehr als einer Million installierter Lizenzen – einer der führenden Hersteller von CTI- und Unified Communications-Software. C4B entwickelt und vermarktet Kommunikationslösungen, die unter dem Markennamen XPhone in Unternehmen aller Größen und Branchen eingesetzt werden. Mit Diensten wie Softphone, Presence, Chat, Web-Meeting und Mobile App verbessert Software von C4B nicht nur die Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern, sondern sorgt auch unternehmensintern für effiziente Kommunikationsprozesse. Der Vertrieb der Lösungen erfolgt über ein umfassendes Netz qualifizierter Partner.

www.c4b.com

Kontakt

C4B Com For Business AG

Martina Ludewig

Marketing & Communications Manager

Gabriele-Münter-Straße 3-5

D-82110 Germering

Telefon +49 (89) 84 07 98-259

Fax +49 (89) 84 07 98-13259

Mail: presse@c4b.de