Callstel Profi-Mono-Headset OHS-210.mono

Ob Telefonie oder Voice-Chats: Gespräche kabellos wie ein Profi führen

– Ideal für Telefonie und Voice-Chats

– Kabellos dank Bluetooth 5

– Aktive Echo- und Rausch-Unterdrückung

– Per Multipoint 2 Geräte gleichzeitig verbinden

– Bis zu 10 Stunden Sprechzeit

Ganz entspannt telefonieren – ob bei der Arbeit oder privat: Dank Bluetooth genießt man die Freiheit kabelloser Kommunikation.

Immer in bester Sprach-Qualität: Der digitale Prozessor mit aktiver Echo- und Rauschunterdrückung gibt jedes gesprochene Wort kristallklar wieder – bei einem selbst und dem Gegenüber!

Lange Sprechzeit inklusive: Der integrierte Akku ermöglicht bis zu 10 Stunden Gesprächsdauer. Das ist ideal fürs Home-Office und Vieltelefonierer.

Mit praktische Einhand-Bedienung: Über nur 3 Tasten steuert man alle Funktionen, ohne das Smartphone in die Hand zu nehmen – ob Gespräch-Annahme, Lautstärke oder Sprachwahl.

Und natürlich mit hohem Tragekomfort: Das ultraleichte Headset von Callstel trägt man ganz bequem rechts oder links. Für optimalen Halt sorgt der größenverstellbare Kopfbügel. So wird man das Headset auch bei langer Tragedauer kaum spüren!

– Für kabellose Telefonie über Smartphone, Tablet-PC und Handy

– Auch für Voice-Chats an Bluetooth-fähigen PCs über Skype, Zoom und mehr

– Bluetooth 5 mit bis zu 10 m Reichweite

– Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, HFP und HSP

– CSR8633-Prozessor mit aktiver Echo- und Rausch-Unterdrückung

– Multipoint-Unterstützung: 2 Geräte gleichzeitig verbinden

– Sprachwahl via Headset möglich

– Empfindlichkeit: 42 dB (+/- 3 dB)

– 3 Tasten für Lautstärke-Regelung, Gespräch-Steuerung und Sprachwahl

– Schwenkbares Mikrofon zum Telefonieren auf dem rechten oder linken Ohr

– Gepolsterte Ohrmuschel und größenverstellbarer Kopfbügel für bequemen Sitz

– Integrierter LiPo-Akku mit 120 mAh für bis zu 10 Stunden Sprechzeit, 110 Stunden Stand-by, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Headset: ca. 173 x 147 x 51 mm, Gewicht Headset: 50 g

– Mono-Headset OHS-210.mono inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1847-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1847-1050.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/QZhpmGpH

